СМИ: Россия оказалась для китайцев самой близкой страной
Asia Times: жители Китая относятся к России лучше, чем ко всем другим странам
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России, а США воспринимают с неодобрением. Соответствующую информацию распространило гонконгское интернет-издание Asia Times со ссылкой на данные недавнего социологического опроса, проведенного Центральноевропейским институтом азиатских исследований.
"Новый опрос среди трех тысяч респондентов из материковой части Китая показывает, что за последние три года их отношение к России улучшилось, и теперь китайская публика относится к ней лучше всех прочих стран", - говорится в статье.
Мнение китайцев о России, пишет издание, основано на доверии российскому руководству. Наиболее распространенными ответами среди респондентов были следующие: "Мы доверяем (президенту России Владимиру – ред.) Путину", "у Путина есть сила воли и мужество". Многие китайцы также чувствуют, что между Россией и Китаем существует "братская любовь", и считают, что "враг нашего врага — наш друг".
Почти 80 процентов опрошенных позитивно воспринимают Россию, а к США такое же расположение испытывают меньше трети. При этом почти две трети респондентов уверены, что американцы негативно относятся к Китаю. В этой связи они заявили, что стране необходимо проводить жесткую политику в отношении официального Вашингтона.
Ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что в Латинской Америке воспринимают российскую спецоперацию на Украине совсем не так, как в большинстве западных стран. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. Другая латиноамериканская страна – Аргентина – в свете последних событий обвиняет западные державы в двойных стандартах. Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва, в свою очередь, выразил уверенность, что Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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