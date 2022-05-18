https://ria.ru/20220518/rossiya-1789141737.html

СМИ: Россия оказалась для китайцев самой близкой страной

СМИ: Россия оказалась для китайцев самой близкой страной - РИА Новости, 18.05.2022

СМИ: Россия оказалась для китайцев самой близкой страной

Подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России, а США воспринимают с неодобрением. Соответствующую информацию распространило гонконгское... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T01:04

2022-05-18T01:04

2022-05-18T01:04

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Подавляющее большинство граждан Китая положительно относятся к России, а США воспринимают с неодобрением. Соответствующую информацию распространило гонконгское интернет-издание Asia Times со ссылкой на данные недавнего социологического опроса, проведенного Центральноевропейским институтом азиатских исследований.Мнение китайцев о России, пишет издание, основано на доверии российскому руководству. Наиболее распространенными ответами среди респондентов были следующие: "Мы доверяем (президенту России Владимиру – ред.) Путину", "у Путина есть сила воли и мужество". Многие китайцы также чувствуют, что между Россией и Китаем существует "братская любовь", и считают, что "враг нашего врага — наш друг".Почти 80 процентов опрошенных позитивно воспринимают Россию, а к США такое же расположение испытывают меньше трети. При этом почти две трети респондентов уверены, что американцы негативно относятся к Китаю. В этой связи они заявили, что стране необходимо проводить жесткую политику в отношении официального Вашингтона.Ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что в Латинской Америке воспринимают российскую спецоперацию на Украине совсем не так, как в большинстве западных стран. Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. Другая латиноамериканская страна – Аргентина – в свете последних событий обвиняет западные державы в двойных стандартах. Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва, в свою очередь, выразил уверенность, что Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, а к концу марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220508/perelom-1787460482.html

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россия, китай, сша, в мире