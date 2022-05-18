https://ria.ru/20220518/rekonstruktsiya-1789280079.html

Набережную реки в Серпухове превратят в комфортную зону отдыха

Набережную реки в Серпухове превратят в комфортную зону отдыха - РИА Новости, 18.05.2022

Набережную реки в Серпухове превратят в комфортную зону отдыха

Набережную реки Нары в Серпухове благоустроят к осени, сделав из нее многофункциональную зону отдыха для горожан, заявил губернатор области Андрей Воробьев... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:46

2022-05-18T16:46

2022-05-18T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Набережную реки Нары в Серпухове благоустроят к осени, сделав из нее многофункциональную зону отдыха для горожан, заявил губернатор области Андрей Воробьев. Изменения запланированы и в других частях округа, сообщил телеканал "360".На запущенной набережной от лодочной станции до Принарского парка планируют построить павильоны проката, спортивные и детские площадки, пирс с качелями и удобные подходы к воде, на территории проведут работы по озеленению."Мы выиграли в конкурсе. Теперь еще одна часть культурного города Подмосковья будет благоустроена. Сделаем все удобно и красиво. Руку мы уже набили – получается сдавать объекты раньше срока", – сказал губернатор.Кроме того, над набережной откроют новые смотровые площадки, с которых можно будет любоваться видом на реку и город.

https://ria.ru/20220517/parki-1789122829.html

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московская область (подмосковье)