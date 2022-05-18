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Высокая концентрация пыльцы кленов и берез отмечается в воздухе Москвы
Высокая концентрация пыльцы кленов и берез отмечается в воздухе Москвы - РИА Новости, 19.05.2022
Высокая концентрация пыльцы кленов и берез отмечается в воздухе Москвы
Высокая концентрация пыльцы кленов и берез отмечается в воздухе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-18T17:25
2022-05-18T17:25
2022-05-19T11:27
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Высокая концентрация пыльцы кленов и берез отмечается в воздухе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Около трети всех столичных деревьев – разные виды кленов. Нередко на природных территориях встречается береза – основная виновница сезонной аллергии. В основном эти деревья растут в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. Сейчас березы и клены вступили в активную фазу цветения, в воздухе высокая концентрация пыльцы", - говорится в сообщении.Отмечается, что продолжительность пыления березы в среднем – 20 дней, клена – 15. Интенсивность зависит от метеоусловий – сильный ветер и дождь снижают количество аллергенов в воздухе.
https://ria.ru/20220428/allergiya-1785537534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, аллергия, комплекс городского хозяйства москвы