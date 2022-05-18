https://ria.ru/20220518/pvo-1789178502.html

Российские силы ПВО сбили два украинских самолета

Российские силы ПВО сбили два украинских самолета - РИА Новости, 18.05.2022

Российские силы ПВО сбили два украинских самолета

Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, один истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников, сообщил в среду официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:52

2022-05-18T10:52

2022-05-18T12:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

су-25

миг-29

семеновка (краматорск)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, один истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников, сообщил в среду официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой Народной Республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220518/ukraina-1789180639.html

украина

харьковская область

семеновка (краматорск)

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, су-25, миг-29, семеновка (краматорск), вооруженные силы рф, игорь конашенков