https://ria.ru/20220518/pvo-1789178502.html
Российские силы ПВО сбили два украинских самолета
Российские силы ПВО сбили два украинских самолета - РИА Новости, 18.05.2022
Российские силы ПВО сбили два украинских самолета
Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, один истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников, сообщил в среду официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:52
2022-05-18T10:52
2022-05-18T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
су-25
миг-29
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, один истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников, сообщил в среду официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой Народной Республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789180639.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, су-25, миг-29, семеновка (краматорск), вооруженные силы рф, игорь конашенков
10:52 18.05.2022 (обновлено: 12:10 18.05.2022)
Российские силы ПВО сбили два украинских самолета
В Минобороны заявили, что российские ПВО сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 ВС Украины