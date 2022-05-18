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Российские силы ПВО сбили два украинских самолета - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/pvo-1789178502.html
Российские силы ПВО сбили два украинских самолета
Российские силы ПВО сбили два украинских самолета - РИА Новости, 18.05.2022
Российские силы ПВО сбили два украинских самолета
Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, один истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников, сообщил в среду официальный представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:52
2022-05-18T12:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
су-25
миг-29
семеновка (краматорск)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, один истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников, сообщил в среду официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой Народной Республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
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украина
харьковская область
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, су-25, миг-29, семеновка (краматорск), вооруженные силы рф, игорь конашенков
10:52 18.05.2022 (обновлено: 12:10 18.05.2022)
 
Российские силы ПВО сбили два украинских самолета

В Минобороны заявили, что российские ПВО сбили самолеты Су-25 и МиГ-29 ВС Украины

© Flickr / RyanСамолет Су-25 украинских ВВС
Самолет Су-25 украинских ВВС - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Flickr / Ryan
Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские ПВО за сутки сбили один украинский штурмовик Су-25, один истребитель МиГ-29 и 15 беспилотников, сообщил в среду официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Триполье Донецкой Народной Республики сбит один украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Семеновка, Великие Проходы, Балаклея, Малые Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Рудничный, Грабское, Старомихайловка, Вольное Донецкой Народной Республики, Беляевка, Чернобаевка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сообщил он.
Также в районах населенных пунктов Каменка и Малая Камышеваха Харьковской области перехвачены восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
10:58Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили украинскую понтонную переправу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьСу-25МиГ-29Семеновка (Краматорск)Вооруженные силы РФИгорь Конашенков
 
 
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