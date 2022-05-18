https://ria.ru/20220518/pulkovo-1789179010.html

Аэропорт Пулково готовится к работе в дни проведения ПМЭФ-2022

Аэропорт Пулково готовится к работе в дни проведения ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 18.05.2022

Аэропорт Пулково готовится к работе в дни проведения ПМЭФ-2022

Ежегодно в дни проведения ПМЭФ-22 аэропорт Пулково принимает десятки тысяч пассажиров, в том числе, участников Форума. Многие из них прибывают в Санкт-Петербург РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:07

2022-05-18T11:07

2022-05-18T11:07

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 мая - Фонд Росконгресс. Ежегодно в дни проведения ПМЭФ-22 аэропорт Пулково принимает десятки тысяч пассажиров, в том числе, участников Форума. Многие из них прибывают в Санкт-Петербург на регулярных рейсах из Москвы.На период проведения форума все службы аэропорта Пулково будут переведены на усиленный режим работы, также в авиагавани усилят меры безопасности.В том числе, на подъезде к Пулково будет организован контрольно-пропускной пункт с досмотром транспортных средств, въезжающих на территорию аэропорта. Учитывая это, пассажирам нужно будет закладывать дополнительное время при планировании пути в аэропорт."В этом году Пулково в очередной раз примет участников ПМЭФ. Ежегодная подготовка включает взаимодействие со всеми заинтересованными ведомствами и силовыми структурами, однако, крайне важно помнить еще и о санитарно-эпидемиологических требованиях при перелетах. Аэропорт Пулково обеспечивает беспрецедентный комплекс мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.В этом году прием частных самолетов с участниками форума на борту будет организован в сотрудничестве с Фондом Росконгресс. При отсутствии авиасообщения между страной отправления и Россией, организатору перевозки необходимо направить заявку в Фонд Росконгресс с запросом на прием частного самолета.Независимо от наличия или отсутствия прямого авиасообщения между страной отправления и Россией всем участникам, прибывающим в Санкт-Петербург на частных самолетах, необходимо подать заявку на прием воздушного судна и бронирования слота в аэропорт Пулково по согласованному порядку."Аэропорт Пулково имеет колоссальный опыт обслуживания участников и гостей крупнейших экономических, спортивных, культурных и других массовых мероприятий. В этом году особое внимание сосредоточено на авиационной и транспортной безопасности, соблюдении противоэпидемиологических мер. При этом приоритетом в работе наших сотрудников неизменно остаются вежливость и обеспечение максимально комфортных условий как для наших пассажиров, так и для работы авиакомпаний", – сообщил генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев.Напомним: 25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум состоится 15–18 июня 2022 года.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-22 - в официальных соцсетях форума. Telegram, ВК.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы