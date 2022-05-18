https://ria.ru/20220518/publikatsii-1789257715.html

Посольство в Швейцарии пожаловалось на антироссийские публикации в соцсетях

Посольство в Швейцарии пожаловалось на антироссийские публикации в соцсетях - РИА Новости, 18.05.2022

Посольство в Швейцарии пожаловалось на антироссийские публикации в соцсетях

Посольство России в Берне направило обращение в прокуратуру в Швейцарии в связи с появлением в социальных сетях ненавистнических высказываний в адрес русских. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:43

2022-05-18T15:43

2022-05-18T15:43

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ЦЮРИХ, 18 мая - РИА Новости. Посольство России в Берне направило обращение в прокуратуру в Швейцарии в связи с появлением в социальных сетях ненавистнических высказываний в адрес русских."Посольство направило обращение в органы прокуратуры одного из кантонов Швейцарии в связи с публичным и многократным распространением в сети интернет местной жительницей (уроженкой Украинской ССР) и ее швейцарским супругом ненавистнических высказываний в адрес представителей русской национальности, в том числе находящихся в Швейцарии, и призывов к их смерти", - говорится в заявлении российской дипмиссии.Посольство попросило прокуратуру провести проверку по двум статья Уголовного кодекса Швейцарии: одна из них касается публичных призывов, ненависти или дискриминации лиц или группы лиц ввиду их расовой, этнической, религиозной принадлежности или сексуальной ориентации; другая запрещает публичные призывы к совершению преступления.Уточняется, что упомянутые жители Швейцарии публиковали соответствующие видеоролики, сообщения и графические изображения в социальных сетях."Примечательно, что устные выступления и тексты, содержащие ненавистнические высказывания в адрес русских, белорусов, а также российского руководства, публиковались этими лицами исключительно на русском языке. В сопутствующих комментариях на немецком призывы к смерти, ругательства и проклятия отсутствовали", - сообщили в посольстве России.В дипмиссии также добавили, что считают неприемлемым распространение в Швейцарии, равно как и любой другой стране, ненавистнических высказываний на основании этнической принадлежности и призывов к смерти – вне зависимости от языка и политических убеждений авторов таких слов.

https://ria.ru/20220516/rusofobiya-1788811919.html

https://ria.ru/20220512/polsha-1788052677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, швейцария, россия