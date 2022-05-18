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Посольство в Швейцарии пожаловалось на антироссийские публикации в соцсетях - РИА Новости, 18.05.2022
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Посольство в Швейцарии пожаловалось на антироссийские публикации в соцсетях
Посольство в Швейцарии пожаловалось на антироссийские публикации в соцсетях - РИА Новости, 18.05.2022
Посольство в Швейцарии пожаловалось на антироссийские публикации в соцсетях
Посольство России в Берне направило обращение в прокуратуру в Швейцарии в связи с появлением в социальных сетях ненавистнических высказываний в адрес русских. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:43
2022-05-18T15:43
в мире
швейцария
россия
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ЦЮРИХ, 18 мая - РИА Новости. Посольство России в Берне направило обращение в прокуратуру в Швейцарии в связи с появлением в социальных сетях ненавистнических высказываний в адрес русских."Посольство направило обращение в органы прокуратуры одного из кантонов Швейцарии в связи с публичным и многократным распространением в сети интернет местной жительницей (уроженкой Украинской ССР) и ее швейцарским супругом ненавистнических высказываний в адрес представителей русской национальности, в том числе находящихся в Швейцарии, и призывов к их смерти", - говорится в заявлении российской дипмиссии.Посольство попросило прокуратуру провести проверку по двум статья Уголовного кодекса Швейцарии: одна из них касается публичных призывов, ненависти или дискриминации лиц или группы лиц ввиду их расовой, этнической, религиозной принадлежности или сексуальной ориентации; другая запрещает публичные призывы к совершению преступления.Уточняется, что упомянутые жители Швейцарии публиковали соответствующие видеоролики, сообщения и графические изображения в социальных сетях."Примечательно, что устные выступления и тексты, содержащие ненавистнические высказывания в адрес русских, белорусов, а также российского руководства, публиковались этими лицами исключительно на русском языке. В сопутствующих комментариях на немецком призывы к смерти, ругательства и проклятия отсутствовали", - сообщили в посольстве России.В дипмиссии также добавили, что считают неприемлемым распространение в Швейцарии, равно как и любой другой стране, ненавистнических высказываний на основании этнической принадлежности и призывов к смерти – вне зависимости от языка и политических убеждений авторов таких слов.
https://ria.ru/20220516/rusofobiya-1788811919.html
https://ria.ru/20220512/polsha-1788052677.html
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353
60
353
60
в мире, швейцария, россия
15:43 18.05.2022
 
Посольство в Швейцарии пожаловалось на антироссийские публикации в соцсетях

Посольство пожаловалось в прокуратуру Швейцарии на антироссийские публикации в соцсетях

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Switzerland-03160 - Street SceneБерн, Швейцария
Берн, Швейцария - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Switzerland-03160 - Street Scene
Берн, Швейцария. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 18 мая - РИА Новости. Посольство России в Берне направило обращение в прокуратуру в Швейцарии в связи с появлением в социальных сетях ненавистнических высказываний в адрес русских.
"Посольство направило обращение в органы прокуратуры одного из кантонов Швейцарии в связи с публичным и многократным распространением в сети интернет местной жительницей (уроженкой Украинской ССР) и ее швейцарским супругом ненавистнических высказываний в адрес представителей русской национальности, в том числе находящихся в Швейцарии, и призывов к их смерти", - говорится в заявлении российской дипмиссии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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Путин заявил об оголтелой русофобии на Западе
Посольство попросило прокуратуру провести проверку по двум статья Уголовного кодекса Швейцарии: одна из них касается публичных призывов, ненависти или дискриминации лиц или группы лиц ввиду их расовой, этнической, религиозной принадлежности или сексуальной ориентации; другая запрещает публичные призывы к совершению преступления.
Уточняется, что упомянутые жители Швейцарии публиковали соответствующие видеоролики, сообщения и графические изображения в социальных сетях.
"Примечательно, что устные выступления и тексты, содержащие ненавистнические высказывания в адрес русских, белорусов, а также российского руководства, публиковались этими лицами исключительно на русском языке. В сопутствующих комментариях на немецком призывы к смерти, ругательства и проклятия отсутствовали", - сообщили в посольстве России.
В дипмиссии также добавили, что считают неприемлемым распространение в Швейцарии, равно как и любой другой стране, ненавистнических высказываний на основании этнической принадлежности и призывов к смерти – вне зависимости от языка и политических убеждений авторов таких слов.
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