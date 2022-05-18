https://ria.ru/20220518/protsedura-1789205755.html

В МИД Австрии сообщили о трудностях ускоренного вступления Украины в ЕС

В МИД Австрии сообщили о трудностях ускоренного вступления Украины в ЕС - РИА Новости, 18.05.2022

В МИД Австрии сообщили о трудностях ускоренного вступления Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг, говоря о перспективах членства Украины в Евросоюз, отметил, что процедуры ускоренного вступления в союз не существует,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:33

2022-05-18T12:33

2022-05-18T12:33

в мире

турция

александер шалленберг

мид австрии

евросоюз

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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг, говоря о перспективах членства Украины в Евросоюз, отметил, что процедуры ускоренного вступления в союз не существует, но Брюссель должен изучить возможности ускоренной интеграции ЕС с третьими странами."Ускоренного процесса нет. Я полностью пониманию на эмоциональном уровне, что у Украины есть такое желание. Я думаю, у нас всех есть интерес в том, чтобы закрепить Украину в европейской семье, привести Украину к европейским ценностями и образу жизни и там закрепить. Но мы все знаем, что процесс присоединения может длиться годы, если не десятилетия. Турция имеет статус кандидата с 1999 года", - заявил он в интервью радиостанции Deutschlandfunk.Министр отметил, что Евросоюз должен обдумать новые модели по тому, как продвигать интеграцию с третьими странами, чтобы в обход обычной модели вступления обеспечивать высокий уровень отношений между ними и союзом, включая как политические отношения, так и экономические и научно-технические.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1789108363.html

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в мире, турция, александер шалленберг, мид австрии, евросоюз