17:25 18.05.2022 (обновлено: 17:35 18.05.2022)
В Екатеринбурге запустят производство самолетов "Байкал"
На Уральском авиазаводе запустят серийное производство самолетов "Байкал"
Вид на Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Серийное производство самолетов "Байкал" запустят в Екатеринбурге на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), сообщает департамент информполитики региона.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал первой ближайшей задачей создание российского двигателя для отечественных самолетов "Байкал", по словам главы государства, воздушные судна, рассчитанные для регионов, будут использоваться в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке.
"Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге станет базовой площадкой по изготовлению самолетов "Байкал". Завершение летно-конструкторских и сертификационных испытаний легкого многоцелевого самолета намечено на 2023 год", - говорится в сообщении.
Площадка "Титановой долины", на которой построено предприятие, будет значительно расширена.
"Мы будем строить новый корпус под "Байкал" - 6,5 тысячи квадратных метров. Идем опережающими темпами, с губернатором программа согласована. Предприятие пользуется всеми льготами, которые предусмотрены во всех экономических зонах РФ. Здание построено за счет "Титановой долины". Следующее здание мы тоже строим за счет заемных средств с компенсацией расходов, в том числе и по процентам, из областного бюджета. Программа по расширению производства рассчитана на 10 лет", – заявил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, слова которого приводятся в сообщении.
"Байкал" станет альтернативой многоцелевому советскому самолету Ан-2. Он успешно завершил аэродромные проверки и совершил свой первый полет в январе. Сейчас формируется производственная программа, предусматривающая поэтапный выход на выпуск 20 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения темпов производства в соответствии с объемом заказов. Первые коммерческие поставки нового многоцелевого воздушного судна планируются на 2023 год.
Особая гордость предприятия – отечественный двигатель, отмечают власти.
"Мы по графику двигаемся к тому, что в декабре получим первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром. И в марте 2023 года уже двигатель, который станет предсерийным. Дальше – планомерное освоение, установка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству", – рассказал технический директор УЗГА Леонид Худорожков, которого цитирует департамент.