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США выделят 300 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом - РИА Новости, 18.05.2022
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США выделят 300 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом
США выделят 300 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом - РИА Новости, 18.05.2022
США выделят 300 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом
США в среду намерены объявить о выделении дополнительных 300 миллионов долларов на борьбу с глобальным продовольственным кризисом, заявил госдепартамент. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:23
2022-05-18T17:39
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США в среду намерены объявить о выделении дополнительных 300 миллионов долларов на борьбу с глобальным продовольственным кризисом, заявил госдепартамент."Мы уже объявили о выделении новой глобальной добровольной помощи на сумму более 2,3 миллиарда долларов после начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале, уделяя особое внимание странам, наиболее пострадавшим от скачков цен на продовольствие. На министерской встрече ООН по продовольственной безопасности 18 мая мы намерены объявить о выделении новой помощи, в результате чего ее общий объем с февраля достигнет 2,6 миллиарда долларов", - говорится в распространенном заявлении ведомства.Согласно документу, США "привержены искоренению голода и созданию более устойчивых и справедливых продовольственных систем во всем мире". "В поддержку этих непрекращающихся усилий госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в Нью-Йорк, чтобы 18-19 мая созвать встречи для мобилизации действий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности", - указали в госдепе США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789186309.html
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сша, в мире, государственный департамент сша, оон
17:23 18.05.2022 (обновлено: 17:39 18.05.2022)
 
США выделят 300 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом

США объявят о выделении 300 миллионов долларов на борьбу с продовольственным кризисом

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США в среду намерены объявить о выделении дополнительных 300 миллионов долларов на борьбу с глобальным продовольственным кризисом, заявил госдепартамент.
"Мы уже объявили о выделении новой глобальной добровольной помощи на сумму более 2,3 миллиарда долларов после начала полномасштабного вторжения России на Украину в феврале, уделяя особое внимание странам, наиболее пострадавшим от скачков цен на продовольствие. На министерской встрече ООН по продовольственной безопасности 18 мая мы намерены объявить о выделении новой помощи, в результате чего ее общий объем с февраля достигнет 2,6 миллиарда долларов", - говорится в распространенном заявлении ведомства.
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Согласно документу, США "привержены искоренению голода и созданию более устойчивых и справедливых продовольственных систем во всем мире". "В поддержку этих непрекращающихся усилий госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в Нью-Йорк, чтобы 18-19 мая созвать встречи для мобилизации действий по обеспечению глобальной продовольственной безопасности", - указали в госдепе США.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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