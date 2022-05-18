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Google Play удалил приложения НТВ - РИА Новости, 18.05.2022
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Google Play удалил приложения НТВ
Google Play удалил приложения НТВ - РИА Новости, 18.05.2022
Google Play удалил приложения НТВ
Google Play удалил приложения НТВ во всех странах мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:32
2022-05-18T18:32
технологии
сергей лавров
валерий фадеев
россия
сша
франция
нтв (телеканал)
google
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Google Play удалил приложения НТВ во всех странах мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала."С сегодняшнего дня все мобильные приложения НТВ (НТВ, "Сегодня", 25 лет НТВ) удалены из Google Play Market во всех странах мира, включая Россию", - говорится в сообщении.Отмечается, что компания Google заблокировала учетную запись разработчика НТВ. Ранее аналогичные шаги в отношении НТВ предприняла Apple.Ранее США запретили американским компаниям сделки с Первым каналом, "Россия 1" и НТВ.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220517/nashstore-1788949757.html
https://ria.ru/20220506/googleplay-1787246762.html
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технологии, сергей лавров, валерий фадеев, россия, сша, франция, нтв (телеканал), google, apple, парад победы
18:32 18.05.2022
 
Google Play удалил приложения НТВ

Google Play удалил все мобильные приложения НТВ

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала НТВ
Логотип телеканала НТВ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Google Play удалил приложения НТВ во всех странах мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
"С сегодняшнего дня все мобильные приложения НТВ (НТВ, "Сегодня", 25 лет НТВ) удалены из Google Play Market во всех странах мира, включая Россию", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что компания Google заблокировала учетную запись разработчика НТВ. Ранее аналогичные шаги в отношении НТВ предприняла Apple.
Ранее США запретили американским компаниям сделки с Первым каналом, "Россия 1" и НТВ.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Google Play - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 16:12
Google Play запретил российским разработчикам загружать платные приложения
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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ТехнологииСергей ЛавровВалерий ФадеевРоссияСШАФранцияНТВ (телеканал)GoogleAppleПарад Победы
 
 
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