Бывшего заммэра Ярославля осудили на десять лет за взятки
Бывшего заммэра Ярославля приговорили к десяти годам лишения свободы за взятки
© Фото : страница Рината Бадаева в InstagramРинат Бадаев
© Фото : страница Рината Бадаева в Instagram
Ринат Бадаев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о взятках, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.
"Приговором Красноперекопского районного суда Ярославля Ринат Бадаев признан виновным… ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 22 миллиона рублей", - сказала Козлова.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Бадаеву инкриминировали два преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый, занимая должность заммэра Ярославля по вопросам градостроительства, получил от гендиректора строительной компании 1,8 миллиона рублей.
Деньги предназначались "за содействие в заключении договора по выполнению проектных и изыскательских работ для нужд города".
Кроме того, в январе 2020 года обвиняемый, выяснило следствие, получил от гендиректора другой фирмы еще 530 тысяч рублей за аналогичную "услугу". Оба преступления выявлены региональным управлением ФСБ.
Бадаев до своего задержания, в начале 2020 года, успел поработать в должности заммэра Ярославля около года. Он был заместителем Владимира Волкова, который в минувший понедельник, 16 мая, объявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу.