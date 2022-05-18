https://ria.ru/20220518/premii-1789293007.html

Многодетные липецкие семьи получили областные премии

Многодетные липецкие семьи получили областные премии - РИА Новости, 18.05.2022

Многодетные липецкие семьи получили областные премии

Областные премии 25 многодетным родителям вручил в среду глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, сообщает пресс-служба региональной администрации. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:28

2022-05-18T17:28

2022-05-18T17:30

липецкая область

премии

игорь артамонов

многодетные семьи

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ЛИПЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Областные премии 25 многодетным родителям вручил в среду глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, сообщает пресс-служба региональной администрации."Традиция чествования успешных многодетных семей очень важна, так как наше будущее во многом зависит от того, какими будут семьи и какими в них воспитываются дети. Когда я вижу такие семьи, как ваши, я всегда удивляюсь и восторгаюсь. Вы очень дружные, не боитесь иметь много детей, воспитываете их в труде и с большой любовью. Вы подаете пример другим семьям, и это очень важно для общества", – сказал Артамонов на церемонии чествования семей.В пресс-службе напомнили, что областная премия была учреждена в 2007 году. За это время она вручена 400 многодетным семьям Липецкой области. Размер премии составляет 100 тысяч рублей, и это не единственная форма поощрения лучших семей. Родители, которые могут стать примером в воспитании детей, награждаются почетными знаками "За верность отцовскому долгу" и "Слава матери", а также ежегодно проводится областной конкурс среди многодетных семей на лучшее хозяйство года.

https://ria.ru/20220513/natsproekt-1788343055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

премии, игорь артамонов, многодетные семьи