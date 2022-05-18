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В Красноярском крае ликвидировали пожар, перешедший на деревню - РИА Новости, 18.05.2022
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В Красноярском крае ликвидировали пожар, перешедший на деревню
В Красноярском крае ликвидировали пожар, перешедший на деревню - РИА Новости, 18.05.2022
В Красноярском крае ликвидировали пожар, перешедший на деревню
Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T05:36
2022-05-18T05:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что во вторник в населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения. По информации регионального главка, в деревне повреждены пять строений на общей площади 445 квадратных метров."В 5.45 (1.45 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении краевого ГУ МЧС.По информации ведомства, погибших и травмированных нет. К тушению привлекались 89 человек и 11 единиц техники. Для защиты деревни был задействован вертолет с водосливным устройством.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край
05:36 18.05.2022
 
В Красноярском крае ликвидировали пожар, перешедший на деревню

В Красноярском крае ликвидировали ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что во вторник в населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения. По информации регионального главка, в деревне повреждены пять строений на общей площади 445 квадратных метров.
"В 5.45 (1.45 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении краевого ГУ МЧС.
По информации ведомства, погибших и травмированных нет. К тушению привлекались 89 человек и 11 единиц техники. Для защиты деревни был задействован вертолет с водосливным устройством.
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