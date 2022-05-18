https://ria.ru/20220518/pozhar-1789148069.html

В Красноярском крае ликвидировали пожар, перешедший на деревню

В Красноярском крае ликвидировали пожар, перешедший на деревню - РИА Новости, 18.05.2022

В Красноярском крае ликвидировали пожар, перешедший на деревню

Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T05:36

2022-05-18T05:36

2022-05-18T05:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Ландшафтный пожар, перешедший на деревню Подкаменка в Красноярском крае, ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что во вторник в населенном пункте Подкаменка огонь от пала сухой растительности перешел на два жилых дома и три строения. По информации регионального главка, в деревне повреждены пять строений на общей площади 445 квадратных метров."В 5.45 (1.45 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении краевого ГУ МЧС.По информации ведомства, погибших и травмированных нет. К тушению привлекались 89 человек и 11 единиц техники. Для защиты деревни был задействован вертолет с водосливным устройством.

https://ria.ru/20220517/pozhary-1789051169.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край