https://ria.ru/20220518/posolstvo-1789337785.html

США возобновили работу своего посольства в Киеве

США возобновили работу своего посольства в Киеве - РИА Новости, 18.05.2022

США возобновили работу своего посольства в Киеве

США спустя почти три месяца после начала специальной военной операции России на Украине в среду возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:07

2022-05-18T20:07

2022-05-18T20:22

в мире

сша

киев

посольство сша на украине

украина

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США спустя почти три месяца после начала специальной военной операции России на Украине в среду возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Детали возобновления работы дипмиссии, а также численность ее персонала не приводятся.В феврале госдепартамент США принял решение о вывозе с Украины своих дипломатов и приостановке предоставления консульских услуг в Киеве. Между тем, в последние недели представители официального Вашингтона неоднократно утверждали, что дипмиссия США в украинской столице возобновит свою работу уже "очень скоро".

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/ssha-1789335998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, киев, посольство сша на украине, украина