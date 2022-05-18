Рейтинг@Mail.ru
США возобновили работу своего посольства в Киеве - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/posolstvo-1789337785.html
США возобновили работу своего посольства в Киеве
США возобновили работу своего посольства в Киеве - РИА Новости, 18.05.2022
США возобновили работу своего посольства в Киеве
США спустя почти три месяца после начала специальной военной операции России на Украине в среду возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:07
2022-05-18T20:22
в мире
сша
киев
посольство сша на украине
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147847/57/1478475747_0:84:769:517_1920x0_80_0_0_88bcc4c8da2db1401f3a2981668c8dfc.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США спустя почти три месяца после начала специальной военной операции России на Украине в среду возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Детали возобновления работы дипмиссии, а также численность ее персонала не приводятся.В феврале госдепартамент США принял решение о вывозе с Украины своих дипломатов и приостановке предоставления консульских услуг в Киеве. Между тем, в последние недели представители официального Вашингтона неоднократно утверждали, что дипмиссия США в украинской столице возобновит свою работу уже "очень скоро".
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/ssha-1789335998.html
сша
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147847/57/1478475747_0:12:769:589_1920x0_80_0_0_85b6d27520801c0b52a506faca4ed635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, посольство сша на украине, украина
20:07 18.05.2022 (обновлено: 20:22 18.05.2022)
 
США возобновили работу своего посольства в Киеве

США возобновили работу своего посольства в Киеве после трехмесячного перерыва

© Фото : KholodovskyЗдание посольства США в Киеве, Украина
Здание посольства США в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Kholodovsky
Здание посольства США в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США спустя почти три месяца после начала специальной военной операции России на Украине в среду возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Детали возобновления работы дипмиссии, а также численность ее персонала не приводятся.
В феврале госдепартамент США принял решение о вывозе с Украины своих дипломатов и приостановке предоставления консульских услуг в Киеве. Между тем, в последние недели представители официального Вашингтона неоднократно утверждали, что дипмиссия США в украинской столице возобновит свою работу уже "очень скоро".
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
20:02В мире
В США приостановили работу управления по борьбе с дезинформацией
 
В миреСШАКиевПосольство США на УкраинеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала