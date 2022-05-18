https://ria.ru/20220518/posolstvo-1789337785.html
США возобновили работу своего посольства в Киеве
США возобновили работу своего посольства в Киеве - РИА Новости, 18.05.2022
США возобновили работу своего посольства в Киеве
США спустя почти три месяца после начала специальной военной операции России на Украине в среду возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:07
2022-05-18T20:07
2022-05-18T20:22
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киев
посольство сша на украине
украина
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. США спустя почти три месяца после начала специальной военной операции России на Украине в среду возобновили работу своего посольства в Киеве, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.Детали возобновления работы дипмиссии, а также численность ее персонала не приводятся.В феврале госдепартамент США принял решение о вывозе с Украины своих дипломатов и приостановке предоставления консульских услуг в Киеве. Между тем, в последние недели представители официального Вашингтона неоднократно утверждали, что дипмиссия США в украинской столице возобновит свою работу уже "очень скоро".
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/ssha-1789335998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, киев, посольство сша на украине, украина
20:07 18.05.2022 (обновлено: 20:22 18.05.2022)
США возобновили работу своего посольства в Киеве
США возобновили работу своего посольства в Киеве после трехмесячного перерыва