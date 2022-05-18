https://ria.ru/20220518/posol-1789252865.html
Посол Италии покинул МИД
Посол Италии покинул МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Посол Италии покинул МИД
Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, проведя там около 20 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:27
2022-05-18T15:27
2022-05-18T15:27
в мире
италия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, проведя там около 20 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.Он покинул здание российского министерства на автомобиле Maserati. Отвечая одному из журналистов на вопрос о том, как прошла встреча, он сказал "benissimo" ("отлично").
https://ria.ru/20220518/italiya-1789222459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)