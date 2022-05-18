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Посол Италии покинул МИД - РИА Новости, 18.05.2022
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Посол Италии покинул МИД
Посол Италии покинул МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Посол Италии покинул МИД
Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, проведя там около 20 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:27
2022-05-18T15:27
в мире
италия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, проведя там около 20 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.Он покинул здание российского министерства на автомобиле Maserati. Отвечая одному из журналистов на вопрос о том, как прошла встреча, он сказал "benissimo" ("отлично").
https://ria.ru/20220518/italiya-1789222459.html
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в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:27 18.05.2022
 
Посол Италии покинул МИД

Посол Италии Джорджо Стараче покинул МИД России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосол Италии Джорджо Стараче у входа в здание Министерства иностранных дел РФ
Посол Италии Джорджо Стараче у входа в здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Посол Италии Джорджо Стараче у входа в здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, проведя там около 20 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.
Он покинул здание российского министерства на автомобиле Maserati. Отвечая одному из журналистов на вопрос о том, как прошла встреча, он сказал "benissimo" ("отлично").
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
13:39
В Италии выбрали нового главу комиссии в сенате после скандала из-за России
 
В миреИталияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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