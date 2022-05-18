https://ria.ru/20220518/posol-1789252865.html

Посол Италии покинул МИД

Посол Италии покинул МИД - РИА Новости, 18.05.2022

Посол Италии покинул МИД

Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, проведя там около 20 минут, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:27

2022-05-18T15:27

2022-05-18T15:27

в мире

италия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче покинул здание МИД РФ, проведя там около 20 минут, передаёт корреспондент РИА Новости.Он покинул здание российского министерства на автомобиле Maserati. Отвечая одному из журналистов на вопрос о том, как прошла встреча, он сказал "benissimo" ("отлично").

https://ria.ru/20220518/italiya-1789222459.html

италия

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)