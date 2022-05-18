https://ria.ru/20220518/posol-1789223625.html

Посол Испании покинул здание МИД

Посол Испании покинул здание МИД - РИА Новости, 18.05.2022

Посол Испании покинул здание МИД

Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД РФ в Москве и уехал, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:43

2022-05-18T13:43

2022-05-18T13:49

в мире

хосе мануэль альбарес

испания

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД РФ в Москве и уехал, передаёт корреспондент РИА Новости.Мартинес провел в здании российского МИД около 30 минут, комментариев прессе он не давал.В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.

https://ria.ru/20220518/nato-1789215078.html

испания

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, хосе мануэль альбарес, испания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)