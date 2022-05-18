https://ria.ru/20220518/posol-1789223625.html
Посол Испании покинул здание МИД
Посол Испании покинул здание МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Посол Испании покинул здание МИД
Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД РФ в Москве и уехал, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:43
2022-05-18T13:43
2022-05-18T13:49
в мире
хосе мануэль альбарес
испания
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД РФ в Москве и уехал, передаёт корреспондент РИА Новости.Мартинес провел в здании российского МИД около 30 минут, комментариев прессе он не давал.В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.
https://ria.ru/20220518/nato-1789215078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хосе мануэль альбарес, испания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:43 18.05.2022 (обновлено: 13:49 18.05.2022)
Посол Испании покинул здание МИД
Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД России