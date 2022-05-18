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Посол Испании покинул здание МИД - РИА Новости, 18.05.2022
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Посол Испании покинул здание МИД
Посол Испании покинул здание МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Посол Испании покинул здание МИД
Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД РФ в Москве и уехал, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:43
2022-05-18T13:49
в мире
хосе мануэль альбарес
испания
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД РФ в Москве и уехал, передаёт корреспондент РИА Новости.Мартинес провел в здании российского МИД около 30 минут, комментариев прессе он не давал.В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.
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в мире, хосе мануэль альбарес, испания, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:43 18.05.2022 (обновлено: 13:49 18.05.2022)
 
Посол Испании покинул здание МИД

Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПосол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес выходит из здания Министерства иностранных дел РФ
Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес выходит из здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес выходит из здания Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Испании Маркос Гомес Мартинес покинул здание МИД РФ в Москве и уехал, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мартинес провел в здании российского МИД около 30 минут, комментариев прессе он не давал.
В начале апреля министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил о высылке около 25 российских дипломатов, которые, по мнению испанских властей, представляют собой угрозу для национальной безопасности страны.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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В миреХосе Мануэль АльбаресИспанияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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