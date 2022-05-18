https://ria.ru/20220518/posledstviya-1789146417.html

Ветеран ЦРУ спрогнозировал последствия новой холодной войны с Россией

Ветеран ЦРУ спрогнозировал последствия новой холодной войны с Россией - РИА Новости, 18.05.2022

Ветеран ЦРУ спрогнозировал последствия новой холодной войны с Россией

Развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам, утверждает в статье для The National Interest ветеран американской РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T04:11

2022-05-18T04:11

2022-05-18T08:34

россия

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593381546_0:437:2864:2048_1920x0_80_0_0_4b41c92096590aadb166e18018f28abe.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам, утверждает в статье для The National Interest ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар.Вашингтон публично заявляет о планах ослабить Россию, но это приведет к двум серьезным проблемам, полагает Пиллар. Во-первых, по его мнению, столь откровенный антироссийский настрой играет на руку Москве: та не раз говорила об угрозе со стороны Запада, и Белый дом фактически подтверждает эти слова. Во-вторых, подобные декларации значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине."По сути дела, Соединенные Штаты объявили новую холодную войну России", — отметил эксперт, которые возглавлял аналитические подразделения ЦРУ, занимавшиеся регионами Ближнего Востока, Персидского залива и Южной Азии.Такие действия резко противоречат международной безопасности. Постоянная угроза кризиса будет создавать опасность перерастания в настоящую войну, и все это затруднит решение глобальных проблем, вызывающих общую обеспокоенность, уверен Пиллар.Новая холодная война не сулит ничего хорошего, как и старая. Она не закончится однополярным моментом, она вообще может не закончиться, заключил он.Как писало британское издание Spiked, США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах.Китайская газета "Хуаньцю шибао", со своей стороны, назвало США главным интриганом XXI века с менталитетом холодной войны, цель которого — разделить и ослабить Россию. Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, но сам не в силах из нее выпутаться. По мнению автора статьи, конфликт на Украине — это ловушка, расставленная Штатами в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, чтобы сохранить свою гегемонию.Российские политики не раз заявляли о том, что Запад ведет против России гибридную войну. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, это и дипломатическая война, и политическая, и попытки изолировать Россию в мире, и экономическая война. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220518/bezumie-1789143303.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, в мире