https://ria.ru/20220518/posledstviya-1789146417.html
Ветеран ЦРУ спрогнозировал последствия новой холодной войны с Россией
Ветеран ЦРУ спрогнозировал последствия новой холодной войны с Россией - РИА Новости, 18.05.2022
Ветеран ЦРУ спрогнозировал последствия новой холодной войны с Россией
Развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам, утверждает в статье для The National Interest ветеран американской РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T04:11
2022-05-18T04:11
2022-05-18T08:34
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам, утверждает в статье для The National Interest ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар.Вашингтон публично заявляет о планах ослабить Россию, но это приведет к двум серьезным проблемам, полагает Пиллар. Во-первых, по его мнению, столь откровенный антироссийский настрой играет на руку Москве: та не раз говорила об угрозе со стороны Запада, и Белый дом фактически подтверждает эти слова. Во-вторых, подобные декларации значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине."По сути дела, Соединенные Штаты объявили новую холодную войну России", — отметил эксперт, которые возглавлял аналитические подразделения ЦРУ, занимавшиеся регионами Ближнего Востока, Персидского залива и Южной Азии.Такие действия резко противоречат международной безопасности. Постоянная угроза кризиса будет создавать опасность перерастания в настоящую войну, и все это затруднит решение глобальных проблем, вызывающих общую обеспокоенность, уверен Пиллар.Новая холодная война не сулит ничего хорошего, как и старая. Она не закончится однополярным моментом, она вообще может не закончиться, заключил он.Как писало британское издание Spiked, США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах.Китайская газета "Хуаньцю шибао", со своей стороны, назвало США главным интриганом XXI века с менталитетом холодной войны, цель которого — разделить и ослабить Россию. Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, но сам не в силах из нее выпутаться. По мнению автора статьи, конфликт на Украине — это ловушка, расставленная Штатами в попытке поглотить Россию и контролировать Европу, чтобы сохранить свою гегемонию.Российские политики не раз заявляли о том, что Запад ведет против России гибридную войну. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, это и дипломатическая война, и политическая, и попытки изолировать Россию в мире, и экономическая война. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, сша, украина, в мире
04:11 18.05.2022 (обновлено: 08:34 18.05.2022)
Ветеран ЦРУ спрогнозировал последствия новой холодной войны с Россией
Бывший сотрудник ЦРУ Пиллар назвал ошибкой курс США на новую холодную войну с Россией
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Развязанная США новая холодная война с Россией может привести к крайне плачевным результатам, утверждает
в статье для The National Interest ветеран американской разведки, внештатный старший научный сотрудник Центра по изучению проблем безопасности Джорджтаунского университета Пол Пиллар.
Вашингтон публично заявляет о планах ослабить Россию
, но это приведет к двум серьезным проблемам, полагает Пиллар. Во-первых, по его мнению, столь откровенный антироссийский настрой играет на руку Москве: та не раз говорила об угрозе со стороны Запада, и Белый дом фактически подтверждает эти слова. Во-вторых, подобные декларации значительно затрудняют урегулирование ситуации на Украине
.
"По сути дела, Соединенные Штаты объявили новую холодную войну России", — отметил эксперт, которые возглавлял аналитические подразделения ЦРУ, занимавшиеся регионами Ближнего Востока, Персидского залива и Южной Азии.
Такие действия резко противоречат международной безопасности. Постоянная угроза кризиса будет создавать опасность перерастания в настоящую войну, и все это затруднит решение глобальных проблем, вызывающих общую обеспокоенность, уверен Пиллар.
Новая холодная война не сулит ничего хорошего, как и старая. Она не закончится однополярным моментом, она вообще может не закончиться, заключил он.
Как писало британское издание Spiked
, США ностальгируют по холодной войне и видят в украинском кризисе возможность напомнить о своих былых успехах.
Китайская газета "Хуаньцю шибао", со своей стороны, назвало США главным интриганом XXI века с менталитетом холодной войны, цель которого — разделить и ослабить Россию. Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага, но сам не в силах из нее выпутаться. По мнению автора статьи, конфликт на Украине — это ловушка, расставленная Штатами в попытке поглотить Россию и контролировать Европу
, чтобы сохранить свою гегемонию.
Российские политики не раз заявляли о том, что Запад ведет против России гибридную войну. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, это и дипломатическая война, и политическая, и попытки изолировать Россию в мире, и экономическая война.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>