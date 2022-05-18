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Около 20 млн человек в год посещают природные территории Москвы
Около 20 млн человек в год посещают природные территории Москвы - РИА Новости, 20.05.2022
Около 20 млн человек в год посещают природные территории Москвы
Около 20 миллионов человек в год посещают особо охраняемые природные территории Москвы, сообщила на круглом столе "Развитие экологического туризма: обустройство РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-18T13:05
2022-05-18T13:05
2022-05-20T13:44
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Около 20 миллионов человек в год посещают особо охраняемые природные территории Москвы, сообщила на круглом столе "Развитие экологического туризма: обустройство особо охраняемых природных территорий. Опыт регионов" в Совете Федерации заместитель ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова."Официальная статистика - это порядка 20 миллионов посетителей ООПТ в год. Если мы будем сравнивать с федеральными цифрами, у нас достаточно скромные природные территории", - заявила Струкова.Она отметила, что потенциальная емкость, которая не навредит экосистемам ООПТ Москвы, составляет около 60 миллионов человек, а также сообщила, что на данный момент 1 миллион людей посещают проводимые Мосприродой эколого-просветительские мероприятия, на которых посетители узнают о биоразнообразии, правилах поведения на ООПТ и раздельном сборе отходов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода