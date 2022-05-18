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Около 20 млн человек в год посещают природные территории Москвы - РИА Новости, 20.05.2022
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Около 20 млн человек в год посещают природные территории Москвы
Около 20 млн человек в год посещают природные территории Москвы - РИА Новости, 20.05.2022
Около 20 млн человек в год посещают природные территории Москвы
Около 20 миллионов человек в год посещают особо охраняемые природные территории Москвы, сообщила на круглом столе "Развитие экологического туризма: обустройство РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-18T13:05
2022-05-20T13:44
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москва
мосприрода
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Около 20 миллионов человек в год посещают особо охраняемые природные территории Москвы, сообщила на круглом столе "Развитие экологического туризма: обустройство особо охраняемых природных территорий. Опыт регионов" в Совете Федерации заместитель ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова."Официальная статистика - это порядка 20 миллионов посетителей ООПТ в год. Если мы будем сравнивать с федеральными цифрами, у нас достаточно скромные природные территории", - заявила Струкова.Она отметила, что потенциальная емкость, которая не навредит экосистемам ООПТ Москвы, составляет около 60 миллионов человек, а также сообщила, что на данный момент 1 миллион людей посещают проводимые Мосприродой эколого-просветительские мероприятия, на которых посетители узнают о биоразнообразии, правилах поведения на ООПТ и раздельном сборе отходов.
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москва, мосприрода
13:05 18.05.2022 (обновлено: 13:44 20.05.2022)
 

Около 20 млн человек в год посещают природные территории Москвы

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в музее-заповеднике "Царицыно" в Москве
Отдыхающие в музее-заповеднике Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Около 20 миллионов человек в год посещают особо охраняемые природные территории Москвы, сообщила на круглом столе "Развитие экологического туризма: обустройство особо охраняемых природных территорий. Опыт регионов" в Совете Федерации заместитель ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.
"Официальная статистика - это порядка 20 миллионов посетителей ООПТ в год. Если мы будем сравнивать с федеральными цифрами, у нас достаточно скромные природные территории", - заявила Струкова.
Она отметила, что потенциальная емкость, которая не навредит экосистемам ООПТ Москвы, составляет около 60 миллионов человек, а также сообщила, что на данный момент 1 миллион людей посещают проводимые Мосприродой эколого-просветительские мероприятия, на которых посетители узнают о биоразнообразии, правилах поведения на ООПТ и раздельном сборе отходов.
Девушка наблюдает за цветением сакуры в Главном ботаническом саду имени Н.В.Цицина Российской академии наук (РАН) в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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