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В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику - РИА Новости, 18.05.2022
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В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику
В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику - РИА Новости, 18.05.2022
В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с врачами заложил первый камень в основание строительства новой комплексной поликлиники в микрорайоне... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:36
2022-05-18T16:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
строительство
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с врачами заложил первый камень в основание строительства новой комплексной поликлиники в микрорайоне "Ивановские дворики" в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба областного правительства.Строительство пройдет в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В учреждении здравоохранения расположатся: отделения неотложной помощи, лучевой диагностики с новейшим КТ и МРТ и различными видами рентгенологических и ультразвуковых исследований."Сегодня мы здесь для того, чтобы заложить камень и дать старт строительству новой поликлиники. Очень надеюсь, что мы построим ее быстро", - приводятся слова губернатора.В релизе отмечается, что завершение работ по строительству новой комплексной поликлиники запланировано на 2023 год.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, строительство
15:36 18.05.2022 (обновлено: 16:22 18.05.2022)
 

В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с врачами заложил первый камень в основание строительства новой комплексной поликлиники в микрорайоне "Ивановские дворики"
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с врачами заложил первый камень в основание строительства новой комплексной поликлиники в микрорайоне Ивановские дворики - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с врачами заложил первый камень в основание строительства новой комплексной поликлиники в микрорайоне "Ивановские дворики" в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Строительство пройдет в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В учреждении здравоохранения расположатся: отделения неотложной помощи, лучевой диагностики с новейшим КТ и МРТ и различными видами рентгенологических и ультразвуковых исследований.
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"Сегодня мы здесь для того, чтобы заложить камень и дать старт строительству новой поликлиники. Очень надеюсь, что мы построим ее быстро", - приводятся слова губернатора.
В релизе отмечается, что завершение работ по строительству новой комплексной поликлиники запланировано на 2023 год.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСтроительство
 
 
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