https://ria.ru/20220518/podmoskove-1789255214.html

В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику

В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику - РИА Новости, 18.05.2022

В подмосковном Серпухове построят новую комплексную поликлинику

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с врачами заложил первый камень в основание строительства новой комплексной поликлиники в микрорайоне... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:36

2022-05-18T15:36

2022-05-18T16:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

строительство

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с врачами заложил первый камень в основание строительства новой комплексной поликлиники в микрорайоне "Ивановские дворики" в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба областного правительства.Строительство пройдет в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В учреждении здравоохранения расположатся: отделения неотложной помощи, лучевой диагностики с новейшим КТ и МРТ и различными видами рентгенологических и ультразвуковых исследований."Сегодня мы здесь для того, чтобы заложить камень и дать старт строительству новой поликлиники. Очень надеюсь, что мы построим ее быстро", - приводятся слова губернатора.В релизе отмечается, что завершение работ по строительству новой комплексной поликлиники запланировано на 2023 год.

https://ria.ru/20220518/forum-1789207232.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, строительство