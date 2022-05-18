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ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона - РИА Новости, 18.05.2022
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ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона
ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона - РИА Новости, 18.05.2022
ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона
Банк России начал внедрение оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) с помощью NFC-технологии, позволяющей расплатиться за товар, приложив смартфон к платежному... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:43
2022-05-18T11:43
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Банк России начал внедрение оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) с помощью NFC-технологии, позволяющей расплатиться за товар, приложив смартфон к платежному терминалу, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова."Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети", - сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.Внедрение технологии NFC позволит осуществлять платеж через Систему быстрых платежей в одно касание, при этом на стороне магазина достаточно иметь обычную QR-наклейку с NFC-антенной. Для пользователя платеж с помощью приложения СБПэй будет выглядеть так же, как и оплата смартфоном с помощью привычного pay-сервиса.
https://ria.ru/20220302/sbp-1776064991.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
11:43 18.05.2022
 
ЦБ начал внедрение оплаты в СБП с помощью прикладывания смартфона

ЦБ начал внедрение оплаты в Системе быстрых платежей с помощью прикладывания смартфона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Системы быстрых платежей на экране смартфона
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Банк России начал внедрение оплаты в Системе быстрых платежей (СБП) с помощью NFC-технологии, позволяющей расплатиться за товар, приложив смартфон к платежному терминалу, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети", - сказала она, выступая в ходе просветительского марафона "Новые горизонты".
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Правительство продлит компенсации малому бизнесу за использование СБП
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц - компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.
Внедрение технологии NFC позволит осуществлять платеж через Систему быстрых платежей в одно касание, при этом на стороне магазина достаточно иметь обычную QR-наклейку с NFC-антенной. Для пользователя платеж с помощью приложения СБПэй будет выглядеть так же, как и оплата смартфоном с помощью привычного pay-сервиса.
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Максимальный размер операции в СБП планируют увеличить
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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