Рейтинг@Mail.ru
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/peresvet-1789175221.html
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска - РИА Новости, 18.05.2022
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:40
2022-05-18T16:32
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/58/1524925870_7:0:1907:1069_1920x0_80_0_0_dc8788337fb05bc0d9d46d912f272a64.png
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов."Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", — рассказал Борисов в среду в ходе выступления на форуме "Знание". По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на "новых физических принципах" — лазерное и электромагнитное широкополосное оружие.Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
https://ria.ru/20210521/peresvet-1733348373.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/58/1524925870_244:0:1669:1069_1920x0_80_0_0_67a1283b1e3cbfb02f474803b7341d2f.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, юрий борисов (вице-премьер), вооруженные силы рф
10:40 18.05.2022 (обновлено: 16:32 18.05.2022)
 
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска

Вице-премьер Борисов сообщил о поставках армии боевых лазерных комплексов "Пересвет"

© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс Пересвет
© Минобороны РФ
Боевой лазерный комплекс "Пересвет". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", — рассказал Борисов в среду в ходе выступления на форуме "Знание". По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на "новых физических принципах" — лазерное и электромагнитное широкополосное оружие.
Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
Боевой лазерный комплекс Пересвет
21 мая 2021, 17:41Новое оружие России
Шойгу сравнил комплексы "Пересвет" с лазерными мечами из "Звездных войн"
 
БезопасностьЮрий Борисов (вице-премьер)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала