https://ria.ru/20220518/peresvet-1789175221.html

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска - РИА Новости, 18.05.2022

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:40

2022-05-18T10:40

2022-05-18T16:32

безопасность

юрий борисов (вице-премьер)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов."Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", — рассказал Борисов в среду в ходе выступления на форуме "Знание". По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на "новых физических принципах" — лазерное и электромагнитное широкополосное оружие.Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.

https://ria.ru/20210521/peresvet-1733348373.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, юрий борисов (вице-премьер), вооруженные силы рф