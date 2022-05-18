https://ria.ru/20220518/peresvet-1789175221.html
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска - РИА Новости, 18.05.2022
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:40
2022-05-18T10:40
2022-05-18T16:32
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов."Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", — рассказал Борисов в среду в ходе выступления на форуме "Знание". По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на "новых физических принципах" — лазерное и электромагнитное широкополосное оружие.Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, юрий борисов (вице-премьер), вооруженные силы рф
10:40 18.05.2022 (обновлено: 16:32 18.05.2022)
Боевой лазерный комплекс "Пересвет" серийно поставляется в войска
Вице-премьер Борисов сообщил о поставках армии боевых лазерных комплексов "Пересвет"
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевой лазерный комплекс "Пересвет" уже серийно поставляется в российские вооруженные силы, он может выводить из строя спутники на орбитах высотой до 1,5 тысячи километров, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
"Поделюсь с вами: комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", — рассказал Борисов в среду в ходе выступления на форуме "Знание". По его словам, в ближайшее десятилетие в войска поступят новые образцы вооружений на "новых физических принципах" — лазерное и электромагнитное широкополосное оружие.
Оружием на новых физических принципах называют оружие, в основу создания которого положены физические процессы и явления, не использовавшиеся ранее в оружии обычном (холодном, огнестрельном) или в оружии массового поражения (ядерном, химическом, бактериологическом).
Термин носит условный характер, так как в большинстве случаев в образцах ОНФП используются известные физические принципы, а новым является их применение в оружии. В зависимости от принципа действия выделяются следующие виды ОНФП: лазерное, радиочастотное, пучковое, кинетическое оружие и другие.