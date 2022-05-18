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В Латвии решили переименовать Московский сад - РИА Новости, 18.05.2022
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В Латвии решили переименовать Московский сад
В Латвии решили переименовать Московский сад - РИА Новости, 18.05.2022
В Латвии решили переименовать Московский сад
Рижская дума решила переименовать Московский сад в Латгальский парк, сообщает портал Delfi. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:43
2022-05-18T17:46
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
рижская дума
рига
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рижская дума решила переименовать Московский сад в Латгальский парк, сообщает портал Delfi.Отмечается, что Московский сад - это парк в Риге, расположенный на углу улиц Маскавас и Балву. Парк был основан в конце 30-х годов прошлого века и сначала был известен как Латгальский сад."Сегодня, 18 мая, Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк", - говорится в сообщении портала.Как пишет портал, в связи с ситуацией на Украине во многих латвийских самоуправлениях принимаются решения об изменении названий улиц и объектов, связанных с Россией и СССР.В апреле сообщалось, что латвийский производитель продуктов питания Cesvaines piens на фоне ситуации на Украине решил переименовать "Российский" сыр в "Тильзитер".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220510/riga-1787728571.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, рижская дума, рига, латвия
17:43 18.05.2022 (обновлено: 17:46 18.05.2022)
 
В Латвии решили переименовать Московский сад

В рижской думе решили переименовать Московский сад в Латгальский парк

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУлица в Старой Риге
Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Сергей Мелконов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рижская дума решила переименовать Московский сад в Латгальский парк, сообщает портал Delfi.
Отмечается, что Московский сад - это парк в Риге, расположенный на углу улиц Маскавас и Балву. Парк был основан в конце 30-х годов прошлого века и сначала был известен как Латгальский сад.
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"Сегодня, 18 мая, Рижская дума приняла решение переименовать Московский сад в Латгальский парк", - говорится в сообщении портала.
Как пишет портал, в связи с ситуацией на Украине во многих латвийских самоуправлениях принимаются решения об изменении названий улиц и объектов, связанных с Россией и СССР.
В апреле сообщалось, что латвийский производитель продуктов питания Cesvaines piens на фоне ситуации на Украине решил переименовать "Российский" сыр в "Тильзитер".
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассРижская думаРигаЛатвия
 
 
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