https://ria.ru/20220518/pensii-1789142333.html

Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий

Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий - РИА Новости, 18.05.2022

Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий

При сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода — один корректный, другой не очень, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T01:16

2022-05-18T01:16

2022-05-18T09:19

россия

пенсия

общество

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода — один корректный, другой не очень, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.Не самым корректным считается сравнение абсолютных размеров пенсий. Для этого среднюю пенсию в нацвалюте той или иной страны переводят в рубли по текущему курсу. Но это не отражает разницы в реальной стоимости жизни, уверен эксперт.Второй подход подразумевает сравнение пенсий в сопоставлении со средними зарплатами в стране. Он более корректный, поскольку учитывает снижение уровня дохода человека с учетом уровня жизни. В России пенсия покрывает 29% заработной платы, по этому показателю мы занимаем 22-е место в мировом рейтинге.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/pensii-1788640569.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, пенсия, общество