01:16 18.05.2022 (обновлено: 09:19 18.05.2022)
Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий
Эксперт Кузнецов: Россия занимает 22-е место в рейтинге стран по размеру пенсий
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода — один корректный, другой не очень, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Не самым корректным считается сравнение абсолютных размеров пенсий. Для этого среднюю пенсию в нацвалюте той или иной страны переводят в рубли по текущему курсу. Но это не отражает разницы в реальной стоимости жизни, уверен эксперт.
"Вспомните тот же пресловутый "индекс бигмака", наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира", — указал он.
Второй подход подразумевает сравнение пенсий в сопоставлении со средними зарплатами в стране. Он более корректный, поскольку учитывает снижение уровня дохода человека с учетом уровня жизни. В России пенсия покрывает 29% заработной платы, по этому показателю мы занимаем 22-е место в мировом рейтинге.