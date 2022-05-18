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Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий - РИА Новости, 18.05.2022
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Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий
Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий - РИА Новости, 18.05.2022
Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий
При сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода — один корректный, другой не очень, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T01:16
2022-05-18T09:19
россия
пенсия
общество
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода — один корректный, другой не очень, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.Не самым корректным считается сравнение абсолютных размеров пенсий. Для этого среднюю пенсию в нацвалюте той или иной страны переводят в рубли по текущему курсу. Но это не отражает разницы в реальной стоимости жизни, уверен эксперт.Второй подход подразумевает сравнение пенсий в сопоставлении со средними зарплатами в стране. Он более корректный, поскольку учитывает снижение уровня дохода человека с учетом уровня жизни. В России пенсия покрывает 29% заработной платы, по этому показателю мы занимаем 22-е место в мировом рейтинге.
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россия, пенсия, общество
01:16 18.05.2022 (обновлено: 09:19 18.05.2022)
 
Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий

Эксперт Кузнецов: Россия занимает 22-е место в рейтинге стран по размеру пенсий

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При сравнении размеров пенсий в разных странах мира используют два подхода — один корректный, другой не очень, рассказал агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Не самым корректным считается сравнение абсолютных размеров пенсий. Для этого среднюю пенсию в нацвалюте той или иной страны переводят в рубли по текущему курсу. Но это не отражает разницы в реальной стоимости жизни, уверен эксперт.

"Вспомните тот же пресловутый "индекс бигмака", наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира", — указал он.

Второй подход подразумевает сравнение пенсий в сопоставлении со средними зарплатами в стране. Он более корректный, поскольку учитывает снижение уровня дохода человека с учетом уровня жизни. В России пенсия покрывает 29% заработной платы, по этому показателю мы занимаем 22-е место в мировом рейтинге.
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