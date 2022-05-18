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В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому - РИА Новости, 18.05.2022
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В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому
В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому - РИА Новости, 18.05.2022
В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому
Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Кечигевке, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:56
2022-05-18T23:56
в мире
максим горький
харьковская область
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украина
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Кечигевке, сообщает издание "Страна.ua"."В поселке Кегичевка Харьковской области демонтирован памятник Максиму Горькому, который стоял возле железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, максим горький, харьковская область, россия, украина
23:56 18.05.2022
 
В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому

"Страна.ua" пишет, что в Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаксим Горький
Максим Горький - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости
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Максим Горький. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Кечигевке, сообщает издание "Страна.ua".
"В поселке Кегичевка Харьковской области демонтирован памятник Максиму Горькому, который стоял возле железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Мемориал советским воинам, павшим в боях за освобождение Польши, на Брудновском кладбище в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 18:42
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В миреМаксим ГорькийХарьковская областьРоссияУкраина
 
 
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