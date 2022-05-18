https://ria.ru/20220518/pamyatnik-1789363484.html

В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому

В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому - РИА Новости, 18.05.2022

В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому

Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Кечигевке, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:56

2022-05-18T23:56

2022-05-18T23:56

в мире

максим горький

харьковская область

россия

украина

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Кечигевке, сообщает издание "Страна.ua"."В поселке Кегичевка Харьковской области демонтирован памятник Максиму Горькому, который стоял возле железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, максим горький, харьковская область, россия, украина