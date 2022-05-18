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В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому
В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому - РИА Новости, 18.05.2022
В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому
Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Кечигевке, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:56
2022-05-18T23:56
2022-05-18T23:56
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Памятник писателю Максиму Горькому демонтировали в украинской Кечигевке, сообщает издание "Страна.ua"."В поселке Кегичевка Харьковской области демонтирован памятник Максиму Горькому, который стоял возле железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, максим горький, харьковская область, россия, украина
В Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому
"Страна.ua" пишет, что в Кечигевке в Харьковской области демонтировали памятник Горькому