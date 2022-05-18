https://ria.ru/20220518/oruzhie-1789256302.html

Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие нового поколения

Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие нового поколения - РИА Новости, 18.05.2022

Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие нового поколения

Российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения, рассказал в эфире Первого канала вице-премьер Юрий Борисов. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:39

2022-05-18T15:39

2022-05-18T19:23

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные применяют на Украине боевые лазерные комплексы нового поколения, рассказал в эфире Первого канала вице-премьер Юрий Борисов."Да, первые образцы уже используются", — так он ответил на вопрос, применяется ли это оружие в ходе специальной военной операции.О новом оружии вице-премьер рассказал на марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". По его словам, оно способно уничтожать беспилотники за пять секунд на расстоянии пяти километров. Если комплексы "Пересвет" ослепляют системы противника, то новое оружие использует принцип теплового поражения — прожигает их, пояснил Борисов, добавив, что такие лазеры нужны, чтобы не расходовать дорогостоящие ракеты типа "Панциря" и "Тора".Вице-премьер уточнил, что комплекс назвали "Задира".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/peresvet-1789175221.html

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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф