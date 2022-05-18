https://ria.ru/20220518/organizatsiya-1789214920.html
Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков
Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков - РИА Новости, 18.05.2022
Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков
Законопроект об общероссийской молодежной организации должен пройти свой путь, после чего будут понятны дальнейшие шаги, сказал пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:10
2022-05-18T13:10
2022-05-18T13:10
россия
общество
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Законопроект об общероссийской молодежной организации должен пройти свой путь, после чего будут понятны дальнейшие шаги, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что не знает, обсуждалась ли с президентом России Владимиром Путиным инициатива, чтобы он возглавил наблюдательный совет этого движения.Ранее глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить президенту РФ."Не могу вам сказать, но наверняка эта инициатива депутатов, это предложение. Законопроект должен пройти свой путь, будет проделана работа, потом уже будет понятны дальнейшие шаги", - сказал Песков, обсуждали ли этот вопрос с президентом.
https://ria.ru/20220517/proekt-1789132103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, дмитрий песков
Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков
Пресс-секретарь Песков: законопроект о молодежной организации должен пройти свой путь
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Законопроект об общероссийской молодежной организации должен пройти свой путь, после чего будут понятны дальнейшие шаги, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что не знает, обсуждалась ли с президентом России Владимиром Путиным инициатива, чтобы он возглавил наблюдательный совет этого движения.
Ранее глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме
, предлагается возглавить президенту РФ
.
"Не могу вам сказать, но наверняка эта инициатива депутатов, это предложение. Законопроект должен пройти свой путь, будет проделана работа, потом уже будет понятны дальнейшие шаги", - сказал Песков, обсуждали ли этот вопрос с президентом.