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Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков - РИА Новости, 18.05.2022
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Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков
Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков - РИА Новости, 18.05.2022
Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков
Законопроект об общероссийской молодежной организации должен пройти свой путь, после чего будут понятны дальнейшие шаги, сказал пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:10
2022-05-18T13:10
россия
общество
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Законопроект об общероссийской молодежной организации должен пройти свой путь, после чего будут понятны дальнейшие шаги, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что не знает, обсуждалась ли с президентом России Владимиром Путиным инициатива, чтобы он возглавил наблюдательный совет этого движения.Ранее глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить президенту РФ."Не могу вам сказать, но наверняка эта инициатива депутатов, это предложение. Законопроект должен пройти свой путь, будет проделана работа, потом уже будет понятны дальнейшие шаги", - сказал Песков, обсуждали ли этот вопрос с президентом.
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россия, общество, госдума рф, дмитрий песков
13:10 18.05.2022
 
Проект о молодежной организации должен пройти свой путь, считает Песков

Пресс-секретарь Песков: законопроект о молодежной организации должен пройти свой путь

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Законопроект об общероссийской молодежной организации должен пройти свой путь, после чего будут понятны дальнейшие шаги, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что не знает, обсуждалась ли с президентом России Владимиром Путиным инициатива, чтобы он возглавил наблюдательный совет этого движения.
Ранее глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила РИА Новости, что наблюдательный совет новой общероссийской молодежной организации, законопроект о создании которой будет рассмотрен 19 мая в Госдуме, предлагается возглавить президенту РФ.
"Не могу вам сказать, но наверняка эта инициатива депутатов, это предложение. Законопроект должен пройти свой путь, будет проделана работа, потом уже будет понятны дальнейшие шаги", - сказал Песков, обсуждали ли этот вопрос с президентом.
Нина Останина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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