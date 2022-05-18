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США вместе с ООН работают над возобновлением судоходства из порта Одессы - РИА Новости, 18.05.2022
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США вместе с ООН работают над возобновлением судоходства из порта Одессы
США вместе с ООН работают над возобновлением судоходства из порта Одессы - РИА Новости, 18.05.2022
США вместе с ООН работают над возобновлением судоходства из порта Одессы
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что идут интенсивные дипломатические контакты для возобновления коммерческого и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:01
2022-05-18T22:01
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что идут интенсивные дипломатические контакты для возобновления коммерческого и гуманитарного судоходства из украинского порта Одессы.Он обвинил российские войска в блокировании черноморского побережья Украины и препятствовании поставкам зерновых на мировой рынок."Мы тесно работаем с Украиной и ООН, другими союзниками и партнерами над этим вопросом. Мы поддерживаем усилия, направленные на обеспечение поставок этого зерна на мировой рынок с тем, чтобы можно было повсеместно снизить цены на продовольствие", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме."Идут интенсивные дипломатические переговоры", - добавил он, призвав Россию прекратить обстрелы Одессы и снять блокаду с ее порта.Салливан заявил, что США вместе с союзниками хотят добиться от России разрешения на "перемещение большого количества судов по Черному морю и во внешний мир".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/pushilin-1789272805.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, сша, оон
22:01 18.05.2022
 
США вместе с ООН работают над возобновлением судоходства из порта Одессы

Джейк Салливан: США вместе с ООН работают над возобновлением судоходства из порта Одессы

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Одесский морской вокзал и отель "Одесса" с Потемкинской лестницы
Вид на Одесский морской вокзал и отель Одесса с Потемкинской лестницы - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на Одесский морской вокзал и отель "Одесса" с Потемкинской лестницы. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что идут интенсивные дипломатические контакты для возобновления коммерческого и гуманитарного судоходства из украинского порта Одессы.
Он обвинил российские войска в блокировании черноморского побережья Украины и препятствовании поставкам зерновых на мировой рынок.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов на брифинге в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Пушилин рассказал, когда возобновит работу порт Мариуполя
"Мы тесно работаем с Украиной и ООН, другими союзниками и партнерами над этим вопросом. Мы поддерживаем усилия, направленные на обеспечение поставок этого зерна на мировой рынок с тем, чтобы можно было повсеместно снизить цены на продовольствие", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме.
"Идут интенсивные дипломатические переговоры", - добавил он, призвав Россию прекратить обстрелы Одессы и снять блокаду с ее порта.
Салливан заявил, что США вместе с союзниками хотят добиться от России разрешения на "перемещение большого количества судов по Черному морю и во внешний мир".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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