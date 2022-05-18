https://ria.ru/20220518/obstrely-1789360038.html
Пять человек пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
Пять человек пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 18.05.2022
Пять человек пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:12
2022-05-18T23:12
2022-05-18T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей, в том числе подросток, пострадали в результате обстрелов украинскими войсками ранее освобожденных территорий ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 5 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что в населенных пунктах Новобахмутовка и Великая Новоселовка пострадали двое мужчин, а в Мариуполе - три человека, среди которых девочка-подросток 2009 года рождения."Таким образом общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1370 человек, в том числе 72 ребенка", - указывается в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Пять человек пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий ДНР
ДНР в СЦКК: пять человек пострадали из-за обстрелов освобожденных территорий республики