https://ria.ru/20220518/obstrel-1789358539.html

Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до двух человек

Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до двух человек - РИА Новости, 18.05.2022

Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до двух человек

Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской народной республике со стороны украинских войск возросло до двух человек,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:02

2022-05-18T23:02

2022-05-18T23:02

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской народной республике со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало о ранении одного мирного жителя."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранена женщина 1951 года рождения. Таким образом, общее количество жертв обстрела составило два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр