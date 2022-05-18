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Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до двух человек - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789358539.html
Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до двух человек
Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до двух человек - РИА Новости, 18.05.2022
Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до двух человек
Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской народной республике со стороны украинских войск возросло до двух человек,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:02
2022-05-18T23:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской народной республике со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство сообщало о ранении одного мирного жителя."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранена женщина 1951 года рождения. Таким образом, общее количество жертв обстрела составило два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
23:02 18.05.2022
 
Число пострадавших при обстреле Первомайска в ЛНР возросло до двух человек

ЛНР в СЦКК: число пострадавших при обстреле Первомайска возросло до двух человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской народной республике со стороны украинских войск возросло до двух человек, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство сообщало о ранении одного мирного жителя.
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранена женщина 1951 года рождения. Таким образом, общее количество жертв обстрела составило два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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