Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек
ДНР в СЦКК: число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района города Донецка со стороны украинских войск возросло до трех человек, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что при обстреле Петровского района Донецка пострадали два человека.
14 мая, 08:00Куда приведут Европу призывы искоренить русский мир
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении ещё одной мирной жительницы 1944 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района Донецка по адресу улица Соколовского, 3", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
30 апреля, 08:00Маски сброшены: Запад обнажил свою нацистскую сущность