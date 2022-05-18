https://ria.ru/20220518/obstrel-1789341020.html

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек - РИА Новости, 18.05.2022

Число пострадавших при обстреле Донецка возросло до трех человек

Число пострадавших при обстрелах Петровского района города Донецка со стороны украинских войск возросло до трех человек, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:37

2022-05-18T20:37

2022-05-18T20:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах Петровского района города Донецка со стороны украинских войск возросло до трех человек, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что при обстреле Петровского района Донецка пострадали два человека."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении ещё одной мирной жительницы 1944 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района Донецка по адресу улица Соколовского, 3", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220514/evropa-1788421238.html

https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр