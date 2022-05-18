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Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789340562.html
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР
Ранен мирный житель, три многоквартирных дома повреждены при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:29
2022-05-18T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Ранен мирный житель, три многоквартирных дома повреждены при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранен мужчина 1978 года рождения, а также повреждено три многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
20:29 18.05.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР

ЛНР в СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Ранен мирный житель, три многоквартирных дома повреждены при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранен мужчина 1978 года рождения, а также повреждено три многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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