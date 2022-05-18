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Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР
Ранен мирный житель, три многоквартирных дома повреждены при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:29
2022-05-18T20:29
2022-05-18T20:29
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Ранен мирный житель, три многоквартирных дома повреждены при обстреле Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск ранен мужчина 1978 года рождения, а также повреждено три многоквартирных жилых дома", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220505/mariupol-1786832450.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска в ЛНР
ЛНР в СЦКК: мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Первомайска