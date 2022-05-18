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При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789316867.html
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 18.05.2022
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, заявили в представительстве республики в Совместном центре по... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:33
2022-05-18T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 15.20 (совпадет с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/obstrel-1789252355.html
петровский район
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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика
18:33 18.05.2022 (обновлено: 19:24 18.05.2022)
 
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница

Представительство ДНР: мирная жительница получила ранение в результате обстрела в Донецке

© Фото : МЧС ДНР Последствия обстрела ВСУ в Донецке
Последствия обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : МЧС ДНР
Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 15.20 (совпадет с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1953 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района Донецка по адресу улица Соколовского, 3", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Последствия обстрела в селе Солохи Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:25В России
При обстреле белгородского села повреждены шесть домов
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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