18:33 18.05.2022 (обновлено: 19:24 18.05.2022)
При обстреле Петровского района Донецка пострадала мирная жительница
Представительство ДНР: мирная жительница получила ранение в результате обстрела в Донецке
Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска в 15.20 (совпадет с мск) обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1953 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) Петровского района Донецка по адресу улица Соколовского, 3", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.