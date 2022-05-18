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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789300523.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Петровскому району Донецка в Донецкой народной... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:45
2022-05-18T17:55
в мире
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Петровскому району Донецка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее в среду украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 25 снарядов калибром 122 миллиметра, а по Ясиноватой 25 ракет из БМ-21 "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/zapad-1786247361.html
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
17:45 18.05.2022 (обновлено: 17:55 18.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, в том числе из "Градов"

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из БМ-21 "Град" и пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и Петровскому району Донецка в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 17.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, ранее в среду украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 25 снарядов калибром 122 миллиметра, а по Ясиноватой 25 ракет из БМ-21 "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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