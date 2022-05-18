https://ria.ru/20220518/obstrel-1789195599.html

Жители Харьковской области рассказали об обстреле из украинских РСЗО

Жители Харьковской области рассказали об обстреле из украинских РСЗО - РИА Новости, 18.05.2022

Жители Харьковской области рассказали об обстреле из украинских РСЗО

Жители освобожденного поселка Козачья Лопань Харьковской области рассказали РИА Новости, что их обстреливают из украинских РСЗО. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:00

2022-05-18T12:00

2022-05-18T12:00

специальная военная операция на украине

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ПОСЕЛОК КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (Харьковская область), 18 мая – РИА Новости. Жители освобожденного поселка Козачья Лопань Харьковской области рассказали РИА Новости, что их обстреливают из украинских РСЗО."Я с дочкой была на втором этаже. Мы подумали, что уже конец. Нам спрятаться некуда - ни в коридоре, нигде. Я не знаю, как нас пронесло", - рассказала жительница Казачьей Лопани Ольга Вербак.По ее словам, был сильный прилет, "в огороде упало – яма огромная, за сараем, тут за гаражом две ямы огромные". "Сейчас стреляют вроде дальше, позавчера прилетело такое, думали, конец света. Но слава богу, что мы все живы", - сказала она.После обстрелов поселка сильно повреждены и частные дома. Жительница одного из них рассказала РИА Новости, что 4 мая в результате артобстрела серьезно поврежден ее дом. "Нас не было в доме, мы ушли смотреть другую квартиру", - сказала она. Жительница поселка сообщила, что в результате обстрела погибла хозяйская собака.Многим жителям поселка, пострадавшим в результате украинских обстрелов, требуется медицинская помощь, которую оказывают медицинская служба ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/natsbaty-1788941008.html

https://ria.ru/20220511/ukraina-1787997691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, харьковская область