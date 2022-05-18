https://ria.ru/20220518/obse-1789346762.html

МИД осудил недопуск представителей из России на мероприятие ОБСЕ

МИД осудил недопуск представителей из России на мероприятие ОБСЕ - РИА Новости, 18.05.2022

МИД осудил недопуск представителей из России на мероприятие ОБСЕ

Россия осуждает отказ в допуске представителей из РФ на гуманитарное мероприятие ОБСЕ, рассматривает его как произвол и проявление дискриминации, заявила... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:27

2022-05-18T21:27

2022-05-18T21:27

в мире

россия

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

вена

польша

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787031790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_43cf43d5b2200902bf793367309a00e0.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия осуждает отказ в допуске представителей из РФ на гуманитарное мероприятие ОБСЕ, рассматривает его как произвол и проявление дискриминации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Уточняется, что 16-17 мая в Вене прошло второе дополнительное совещание ОБСЕ по гуманитарному измерению на тему "Функционирование кризисных институтов в мирное время". В нем должны были принять участие представители российского гражданского общества, в том числе члены Общественной палаты РФ. Действующее польское председательство и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) первоначально подтвердили аккредитацию российских участников, однако, как отметили в МИД РФ, "буквально накануне мероприятия под надуманным предлогом отозвали ее практически у всех россиян"."Налицо откровенные нежелание и неспособность Варшавы организовывать и проводить мероприятия в рамках гуманитарного измерения, а также выполнять функции и обязанности действующего председательства", - добавила представитель МИД.Формулировка отказа в участии представителям из России в гуманитарном мероприятии ОБСЕ с указанием на "несоответствие требованиям мероприятия" не выдерживает никакой критики, заявила Мария Захарова."Формулировка отказа с указанием на "несоответствие" требованиям мероприятия и уже сформированный список участников не выдерживает никакой критики", - говорится в комментарии Захаровой.Отмечается, что заявки на российское участие были направлены в оговоренные сроки и согласно установленным правилам."Впоследствии были выдвинуты новые абсурдные и беспочвенные обвинения в адрес россиян, которые, по мнению польской стороны и БДИПЧ, не соответствуют критериям Хельсинкского документа ОБСЕ 1992 года, а именно требованию о том, чтобы лица или организации, представляющие гражданское общество, не должны "прибегать к актам насилия или публично оправдывать терроризм или использование силы". Какой-либо конкретики, естественно, опять не прозвучало", - добавила Захарова.Она также отметила, что по сути "в ОБСЕ Польша встала в авангарде стран, продвигающих политику "отмены" России"."Лишая российских общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для Организации вопросы, Варшава подрывает доверие к форуму как площадке для беспристрастного и плюралистического диалога, грубо нарушает свой мандат председательства", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220518/zemli-1789308391.html

https://ria.ru/20220512/obse-1788226374.html

россия

вена

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, вена, польша, мария захарова