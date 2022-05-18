https://ria.ru/20220518/obse-1789346762.html
МИД осудил недопуск представителей из России на мероприятие ОБСЕ
МИД осудил недопуск представителей из России на мероприятие ОБСЕ - РИА Новости, 18.05.2022
МИД осудил недопуск представителей из России на мероприятие ОБСЕ
Россия осуждает отказ в допуске представителей из РФ на гуманитарное мероприятие ОБСЕ, рассматривает его как произвол и проявление дискриминации, заявила... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:27
2022-05-18T21:27
2022-05-18T21:27
в мире
россия
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
вена
польша
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия осуждает отказ в допуске представителей из РФ на гуманитарное мероприятие ОБСЕ, рассматривает его как произвол и проявление дискриминации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Уточняется, что 16-17 мая в Вене прошло второе дополнительное совещание ОБСЕ по гуманитарному измерению на тему "Функционирование кризисных институтов в мирное время". В нем должны были принять участие представители российского гражданского общества, в том числе члены Общественной палаты РФ. Действующее польское председательство и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) первоначально подтвердили аккредитацию российских участников, однако, как отметили в МИД РФ, "буквально накануне мероприятия под надуманным предлогом отозвали ее практически у всех россиян"."Налицо откровенные нежелание и неспособность Варшавы организовывать и проводить мероприятия в рамках гуманитарного измерения, а также выполнять функции и обязанности действующего председательства", - добавила представитель МИД.Формулировка отказа в участии представителям из России в гуманитарном мероприятии ОБСЕ с указанием на "несоответствие требованиям мероприятия" не выдерживает никакой критики, заявила Мария Захарова."Формулировка отказа с указанием на "несоответствие" требованиям мероприятия и уже сформированный список участников не выдерживает никакой критики", - говорится в комментарии Захаровой.Отмечается, что заявки на российское участие были направлены в оговоренные сроки и согласно установленным правилам."Впоследствии были выдвинуты новые абсурдные и беспочвенные обвинения в адрес россиян, которые, по мнению польской стороны и БДИПЧ, не соответствуют критериям Хельсинкского документа ОБСЕ 1992 года, а именно требованию о том, чтобы лица или организации, представляющие гражданское общество, не должны "прибегать к актам насилия или публично оправдывать терроризм или использование силы". Какой-либо конкретики, естественно, опять не прозвучало", - добавила Захарова.Она также отметила, что по сути "в ОБСЕ Польша встала в авангарде стран, продвигающих политику "отмены" России"."Лишая российских общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для Организации вопросы, Варшава подрывает доверие к форуму как площадке для беспристрастного и плюралистического диалога, грубо нарушает свой мандат председательства", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220518/zemli-1789308391.html
https://ria.ru/20220512/obse-1788226374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, вена, польша, мария захарова
МИД осудил недопуск представителей из России на мероприятие ОБСЕ
МИД осудил недопуск представителей из России на гуманитарное мероприятие ОБСЕ
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Россия осуждает отказ в допуске представителей из РФ на гуманитарное мероприятие ОБСЕ, рассматривает его как произвол и проявление дискриминации, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Уточняется, что 16-17 мая в Вене
прошло второе дополнительное совещание ОБСЕ
по гуманитарному измерению на тему "Функционирование кризисных институтов в мирное время". В нем должны были принять участие представители российского гражданского общества, в том числе члены Общественной палаты РФ
. Действующее польское председательство и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ
) первоначально подтвердили аккредитацию российских участников, однако, как отметили в МИД РФ, "буквально накануне мероприятия под надуманным предлогом отозвали ее практически у всех россиян".
"Неужели польское председательство и БДИПЧ настолько не уверены в своей так называемой правоте, что полностью блокируют иные точки зрения, отличные от установок Запада? Категорически осуждаем произошедшее, рассматриваем его как откровенный произвол и проявление дискриминации по отношению к представителям российского гражданского общества", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.
"Налицо откровенные нежелание и неспособность Варшавы
организовывать и проводить мероприятия в рамках гуманитарного измерения, а также выполнять функции и обязанности действующего председательства", - добавила представитель МИД.
Формулировка отказа в участии представителям из России в гуманитарном мероприятии ОБСЕ с указанием на "несоответствие требованиям мероприятия" не выдерживает никакой критики, заявила Мария Захарова
.
"Формулировка отказа с указанием на "несоответствие" требованиям мероприятия и уже сформированный список участников не выдерживает никакой критики", - говорится в комментарии Захаровой.
Отмечается, что заявки на российское участие были направлены в оговоренные сроки и согласно установленным правилам.
"Впоследствии были выдвинуты новые абсурдные и беспочвенные обвинения в адрес россиян, которые, по мнению польской стороны и БДИПЧ, не соответствуют критериям Хельсинкского документа ОБСЕ 1992 года, а именно требованию о том, чтобы лица или организации, представляющие гражданское общество, не должны "прибегать к актам насилия или публично оправдывать терроризм или использование силы". Какой-либо конкретики, естественно, опять не прозвучало", - добавила Захарова.
Она также отметила, что по сути "в ОБСЕ Польша
встала в авангарде стран, продвигающих политику "отмены" России".
"Лишая российских общественных деятелей возможности обсуждать актуальные для Организации вопросы, Варшава подрывает доверие к форуму как площадке для беспристрастного и плюралистического диалога, грубо нарушает свой мандат председательства", - заключила Захарова.