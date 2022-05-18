03:16 18.05.2022 (обновлено: 05:06 18.05.2022)
СМИ: ФБР не хотело изучать ноутбук сына Байдена, принесенный из мастерской
Fox News: ФБР не хотело изучать ноутбук сына Байдена Хантера, принесенный из мастерской
© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Владелец ремонтной мастерской, сдавший властям ноутбук сына президента США Хантера Байдена, рассказал, что ФБР не проявило интереса к содержимому жесткого диска компьютера, когда он попытался сообщить о нем ведомству в октябре 2019 года.
Об этом сам владелец мастерской Джон Пол Мак Исаак рассказывает в своей книге, отрывками из которой он поделился с телеканалом Fox News. Как пишет Исаак, его отец в октябре 2019 года направился в офис ФБР вместе с ноутбуком и договором на ремонт, который подписал Хантер Байден. Он рассказал агенту ведомства, что Исаак опасается за свою жизнь из-за того, что увидел на компьютере "сына кандидата в президенты" порнографические материалы и чувствительную "геополитическую" информацию.
В книге говорится, что агент "не выглядел заинтересованным", он отказался брать жесткий диск и захотел увидеть только договор на ремонт. После изучения документов агент посоветовал отцу Исаака "обзавестись адвокатом и никому не говорить о произошедшем".
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.