https://ria.ru/20220518/noutbuk-1789145283.html

СМИ: ФБР не хотело изучать ноутбук сына Байдена, принесенный из мастерской

СМИ: ФБР не хотело изучать ноутбук сына Байдена, принесенный из мастерской - РИА Новости, 18.05.2022

СМИ: ФБР не хотело изучать ноутбук сына Байдена, принесенный из мастерской

Владелец ремонтной мастерской, сдавший властям ноутбук сына президента США Хантера Байдена, рассказал, что ФБР не проявило интереса к содержимому жесткого диска РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T03:16

2022-05-18T03:16

2022-05-18T05:06

в мире

сша

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Владелец ремонтной мастерской, сдавший властям ноутбук сына президента США Хантера Байдена, рассказал, что ФБР не проявило интереса к содержимому жесткого диска компьютера, когда он попытался сообщить о нем ведомству в октябре 2019 года.Об этом сам владелец мастерской Джон Пол Мак Исаак рассказывает в своей книге, отрывками из которой он поделился с телеканалом Fox News. Как пишет Исаак, его отец в октябре 2019 года направился в офис ФБР вместе с ноутбуком и договором на ремонт, который подписал Хантер Байден. Он рассказал агенту ведомства, что Исаак опасается за свою жизнь из-за того, что увидел на компьютере "сына кандидата в президенты" порнографические материалы и чувствительную "геополитическую" информацию.В книге говорится, что агент "не выглядел заинтересованным", он отказался брать жесткий диск и захотел увидеть только договор на ремонт. После изучения документов агент посоветовал отцу Исаака "обзавестись адвокатом и никому не говорить о произошедшем".В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату президента США того времени Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

https://ria.ru/20220417/noutbuk-1784001584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, хантер байден