https://ria.ru/20220518/niderlandy-1789231128.html
Нидерланды поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Нидерланды поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Нидерланды поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Нидерланды поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО и намерены активизировать военное сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности с этими... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:08
2022-05-18T14:08
2022-05-18T14:19
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ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Нидерланды поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО и намерены активизировать военное сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности с этими странами, заявили в минобороны королевства.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Нидерланды поддерживают присоединение обеих стран к альянсу… Нидерланды уже тесно сотрудничают с Финляндией и Швецией и хотят еще больше активизировать военное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности", - говорится в заявлении на сайте министерства обороны.Отмечается, что Нидерланды обязательно окажут помощь обеим странам, если им будет угрожать опасность.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220513/niderlandy-1788307484.html
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в мире, здоровье - общество, йенс столтенберг, финляндия, швеция, нидерланды, нато
14:08 18.05.2022 (обновлено: 14:19 18.05.2022)
Нидерланды поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Минобороны: Нидерланды готовы активизировать военное сотрудничество с Финляндией и Швецией