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Ученые ДВФУ и КНР создают энергоэффективную память для авиации - РИА Новости, 18.05.2022
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Наука
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Ученые ДВФУ и КНР создают энергоэффективную память для авиации
Ученые ДВФУ и КНР создают энергоэффективную память для авиации - РИА Новости, 18.05.2022
Ученые ДВФУ и КНР создают энергоэффективную память для авиации
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с коллегами из Института физики Китайской академии наук обнаружили новый механизм управления... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:49
2022-05-18T08:49
наука
технологии
дальневосточный федеральный университет
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с коллегами из Института физики Китайской академии наук обнаружили новый механизм управления намагниченностью в наноструктурах, позволяющий создать память с низким энергопотреблением, которую можно использовать в авиации и космической технике, сообщил РИА Новости директор Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Алексей Огнев.Ученые в рамках совместной работы обнаружили новый механизм управления намагниченностью в наноструктурах с помощью спинового тока. Это позволяет создать магниторезистивную память с низким энергопотреблением и высокой скоростью "чтения-записи"."Магниторезистивная память может применяться в авиации – системы обработки данных реального времени, в космической технике - стойкая к радиации электроника, а также в цифровой технике, у который повышенные требования к энергоэффективности", - сказал ученый.Группа исследователей из ДВФУ и Китайской академии наук создала наноструктуру, которая имитирует ячейку памяти, состоящую из двух магнитных слоев с взаимно перпендикулярным направлением магнитных моментов.По данным ДВФУ, совместные с китайскими учеными исследования позволяют создать новые материалы и технологии для микроэлектроники ближайшего будущего: нейропроцессоров, логических устройств и высокопроизводительной энергонезависимой памяти. Это особенно актуально в связи с развитием цифровых технологий, ростом объемов информации и требований к скорости ее обработки, отмечает вуз.
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технологии, дальневосточный федеральный университет, китай
08:49 18.05.2022
 
Ученые ДВФУ и КНР создают энергоэффективную память для авиации

Ученый Огнев: работаем над созданием энергоэффективной памяти для авиации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДальневосточный федеральный университет
Дальневосточный федеральный университет - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с коллегами из Института физики Китайской академии наук обнаружили новый механизм управления намагниченностью в наноструктурах, позволяющий создать память с низким энергопотреблением, которую можно использовать в авиации и космической технике, сообщил РИА Новости директор Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Алексей Огнев.
Ученые в рамках совместной работы обнаружили новый механизм управления намагниченностью в наноструктурах с помощью спинового тока. Это позволяет создать магниторезистивную память с низким энергопотреблением и высокой скоростью "чтения-записи".
"Магниторезистивная память может применяться в авиации – системы обработки данных реального времени, в космической технике - стойкая к радиации электроника, а также в цифровой технике, у который повышенные требования к энергоэффективности", - сказал ученый.
Группа исследователей из ДВФУ и Китайской академии наук создала наноструктуру, которая имитирует ячейку памяти, состоящую из двух магнитных слоев с взаимно перпендикулярным направлением магнитных моментов.
По данным ДВФУ, совместные с китайскими учеными исследования позволяют создать новые материалы и технологии для микроэлектроники ближайшего будущего: нейропроцессоров, логических устройств и высокопроизводительной энергонезависимой памяти. Это особенно актуально в связи с развитием цифровых технологий, ростом объемов информации и требований к скорости ее обработки, отмечает вуз.
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НаукаТехнологииДальневосточный федеральный университетКитай
 
 
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