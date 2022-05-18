https://ria.ru/20220518/nauka-1789155537.html

Ученые ДВФУ и КНР создают энергоэффективную память для авиации

Ученые ДВФУ и КНР создают энергоэффективную память для авиации - РИА Новости, 18.05.2022

Ученые ДВФУ и КНР создают энергоэффективную память для авиации

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с коллегами из Института физики Китайской академии наук обнаружили новый механизм управления... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:49

2022-05-18T08:49

2022-05-18T08:49

наука

технологии

дальневосточный федеральный университет

китай

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с коллегами из Института физики Китайской академии наук обнаружили новый механизм управления намагниченностью в наноструктурах, позволяющий создать память с низким энергопотреблением, которую можно использовать в авиации и космической технике, сообщил РИА Новости директор Института наукоемких технологий и передовых материалов ДВФУ Алексей Огнев.Ученые в рамках совместной работы обнаружили новый механизм управления намагниченностью в наноструктурах с помощью спинового тока. Это позволяет создать магниторезистивную память с низким энергопотреблением и высокой скоростью "чтения-записи"."Магниторезистивная память может применяться в авиации – системы обработки данных реального времени, в космической технике - стойкая к радиации электроника, а также в цифровой технике, у который повышенные требования к энергоэффективности", - сказал ученый.Группа исследователей из ДВФУ и Китайской академии наук создала наноструктуру, которая имитирует ячейку памяти, состоящую из двух магнитных слоев с взаимно перпендикулярным направлением магнитных моментов.По данным ДВФУ, совместные с китайскими учеными исследования позволяют создать новые материалы и технологии для микроэлектроники ближайшего будущего: нейропроцессоров, логических устройств и высокопроизводительной энергонезависимой памяти. Это особенно актуально в связи с развитием цифровых технологий, ростом объемов информации и требований к скорости ее обработки, отмечает вуз.

https://ria.ru/20220512/galaktika-1788190620.html

китай

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технологии, дальневосточный федеральный университет, китай