https://ria.ru/20220518/natsizm-1789279301.html

Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки

Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки

Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:43

2022-05-18T16:43

2022-05-18T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в частности, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удалось зафиксировать подготовку националистическим полком "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) снайперов из сирот."Мы призываем профильные международные организации по линии ООН, ОБСЕ, спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях обратить особое внимание на действия Киева по привлечению детей в преступную деятельность неонацистских организаций и распространению радикальных идей среди несовершеннолетних", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она привела конкретные примеры: в частности, как удалось выяснить за время спецоперации, националисты вербовали детей еще с 2015 года, тогда были организованы лагеря "Юношеского корпуса" группировки "Азов". В 2018 году, добавила Захарова, на базе национального корпуса было сформировано молодежное крыло - "Национальные дружины". В них вступили сотни молодых людей от 14 лет.В том числе, отметила представитель МИД, азовцы вербовали сирот из детских домов: "Подтверждением тому ситуация с детским приютом "Пилигрим" в Мариуполе: все 8 лет, с 2014 года, с воспитанниками данного детского дома плотно работали азовцы. Они обучали их военному делу, в том числе снайперской стрельбе".Она добавила, что на Украине есть тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин".

https://ria.ru/20220406/uchebniki-1781881388.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр