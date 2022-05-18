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Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/natsizm-1789279301.html
Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки
Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки
Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:43
2022-05-18T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в частности, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удалось зафиксировать подготовку националистическим полком "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) снайперов из сирот."Мы призываем профильные международные организации по линии ООН, ОБСЕ, спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях обратить особое внимание на действия Киева по привлечению детей в преступную деятельность неонацистских организаций и распространению радикальных идей среди несовершеннолетних", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она привела конкретные примеры: в частности, как удалось выяснить за время спецоперации, националисты вербовали детей еще с 2015 года, тогда были организованы лагеря "Юношеского корпуса" группировки "Азов". В 2018 году, добавила Захарова, на базе национального корпуса было сформировано молодежное крыло - "Национальные дружины". В них вступили сотни молодых людей от 14 лет.В том числе, отметила представитель МИД, азовцы вербовали сирот из детских домов: "Подтверждением тому ситуация с детским приютом "Пилигрим" в Мариуполе: все 8 лет, с 2014 года, с воспитанниками данного детского дома плотно работали азовцы. Они обучали их военному делу, в том числе снайперской стрельбе".Она добавила, что на Украине есть тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин".
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в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
16:43 18.05.2022
 
Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки

Захарова призвала обратить внимание на вовлечение Киевом детей в нацистские группировки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в частности, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удалось зафиксировать подготовку националистическим полком "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) снайперов из сирот.
"Мы призываем профильные международные организации по линии ООН, ОБСЕ, спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях обратить особое внимание на действия Киева по привлечению детей в преступную деятельность неонацистских организаций и распространению радикальных идей среди несовершеннолетних", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Разворот комикса Противостояние: Красный террор
6 апреля, 14:08Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана искажение истории стало ключевой стратегией. Западные консультанты распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
Она привела конкретные примеры: в частности, как удалось выяснить за время спецоперации, националисты вербовали детей еще с 2015 года, тогда были организованы лагеря "Юношеского корпуса" группировки "Азов". В 2018 году, добавила Захарова, на базе национального корпуса было сформировано молодежное крыло - "Национальные дружины". В них вступили сотни молодых людей от 14 лет.
В том числе, отметила представитель МИД, азовцы вербовали сирот из детских домов: "Подтверждением тому ситуация с детским приютом "Пилигрим" в Мариуполе: все 8 лет, с 2014 года, с воспитанниками данного детского дома плотно работали азовцы. Они обучали их военному делу, в том числе снайперской стрельбе".
Она добавила, что на Украине есть тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин".
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