Захарова заявила о вовлечении Киевом детей в нацистские группировки
Захарова призвала обратить внимание на вовлечение Киевом детей в нацистские группировки
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия призывает международные организации обратить внимание на то, как киевские власти привлекали детей к участию в деятельности нацистских группировок, в частности, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удалось зафиксировать подготовку националистическим полком "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) снайперов из сирот.
"Мы призываем профильные международные организации по линии ООН, ОБСЕ, спецпредставителя генсека ООН по вопросу о детях обратить особое внимание на действия Киева по привлечению детей в преступную деятельность неонацистских организаций и распространению радикальных идей среди несовершеннолетних", - сказала Захарова на брифинге в среду.
6 апреля, 14:08Донбасс. Геноцид. 2014-2022Техника зомбирования: как украинских детей учили ненавидеть "москалей"Фронт информационно-психологических операций на Украине был развернут еще в начале 2000-х, а после Евромайдана искажение истории стало ключевой стратегией. Западные консультанты распределяли бюджет интервенций разнопланово. Важный фокус информационных стратегий был направлен на детей. С самого младшего возраста. Без оглядки на вред детской психике.
Она привела конкретные примеры: в частности, как удалось выяснить за время спецоперации, националисты вербовали детей еще с 2015 года, тогда были организованы лагеря "Юношеского корпуса" группировки "Азов". В 2018 году, добавила Захарова, на базе национального корпуса было сформировано молодежное крыло - "Национальные дружины". В них вступили сотни молодых людей от 14 лет.
В том числе, отметила представитель МИД, азовцы вербовали сирот из детских домов: "Подтверждением тому ситуация с детским приютом "Пилигрим" в Мариуполе: все 8 лет, с 2014 года, с воспитанниками данного детского дома плотно работали азовцы. Они обучали их военному делу, в том числе снайперской стрельбе".
Она добавила, что на Украине есть тренировочные лагеря "Азовец", "Буковинец", "Днепрянин".