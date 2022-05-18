13:10 18.05.2022 (обновлено: 13:42 18.05.2022)
В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью
Rebelion назвал приглашение Зеленского на саммит НАТО в Мадриде ужасной новостью
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вовсе не тот достойный правитель, каким его пытается изобразить западная пропаганда, поэтому приглашение украинского лидера на июньский саммит НАТО в Мадриде не несет ничего хорошего, написал журналист Ихинио Поло в статье для Rebelion.
"Он превратил страну в американскую колонию и продолжал травлю и бомбардировки мирного населения Донбасса", — говорится в публикации.
По мнению автора, испанскому правительству следует прекратить поставки оружия коррумпированному киевскому режиму и вывести войска из Восточной Европы.
"Украина должна подписать документ о нейтралитете и отказаться от попыток вступить в Североатлантический альянс с гарантиями сосуществования народов и безопасности России и Европы", — отметил он.
Расширение НАТО не укрепляет мир, а ведет к конфронтации и войне, подытожил Поло.
Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации.