https://ria.ru/20220518/nato-1789215078.html

В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью

В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью - РИА Новости, 18.05.2022

В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью

Владимир Зеленский вовсе не тот достойный правитель, каким его пытается изобразить западная пропаганда, поэтому приглашение украинского лидера на июньский... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:10

2022-05-18T13:10

2022-05-18T13:42

в мире

ллойд остин

владимир путин

украина

россия

восточная европа

нато

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вовсе не тот достойный правитель, каким его пытается изобразить западная пропаганда, поэтому приглашение украинского лидера на июньский саммит НАТО в Мадриде не несет ничего хорошего, написал журналист Ихинио Поло в статье для Rebelion.По мнению автора, испанскому правительству следует прекратить поставки оружия коррумпированному киевскому режиму и вывести войска из Восточной Европы."Украина должна подписать документ о нейтралитете и отказаться от попыток вступить в Североатлантический альянс с гарантиями сосуществования народов и безопасности России и Европы", — отметил он.Расширение НАТО не укрепляет мир, а ведет к конфронтации и войне, подытожил Поло.Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации.

https://ria.ru/20220507/nato-1787373843.html

https://ria.ru/20220506/general-1787116700.html

украина

россия

восточная европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ллойд остин, владимир путин, украина, россия, восточная европа, нато, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии