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В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью - РИА Новости, 18.05.2022
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В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью
В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью - РИА Новости, 18.05.2022
В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью
Владимир Зеленский вовсе не тот достойный правитель, каким его пытается изобразить западная пропаганда, поэтому приглашение украинского лидера на июньский... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:10
2022-05-18T13:42
в мире
ллойд остин
владимир путин
украина
россия
восточная европа
нато
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вовсе не тот достойный правитель, каким его пытается изобразить западная пропаганда, поэтому приглашение украинского лидера на июньский саммит НАТО в Мадриде не несет ничего хорошего, написал журналист Ихинио Поло в статье для Rebelion.По мнению автора, испанскому правительству следует прекратить поставки оружия коррумпированному киевскому режиму и вывести войска из Восточной Европы."Украина должна подписать документ о нейтралитете и отказаться от попыток вступить в Североатлантический альянс с гарантиями сосуществования народов и безопасности России и Европы", — отметил он.Расширение НАТО не укрепляет мир, а ведет к конфронтации и войне, подытожил Поло.Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации.
https://ria.ru/20220507/nato-1787373843.html
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украина
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в мире, ллойд остин, владимир путин, украина, россия, восточная европа, нато, евросоюз, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
13:10 18.05.2022 (обновлено: 13:42 18.05.2022)
 
В Испании назвали приглашение Зеленского на саммит НАТО ужасной новостью

Rebelion назвал приглашение Зеленского на саммит НАТО в Мадриде ужасной новостью

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский вовсе не тот достойный правитель, каким его пытается изобразить западная пропаганда, поэтому приглашение украинского лидера на июньский саммит НАТО в Мадриде не несет ничего хорошего, написал журналист Ихинио Поло в статье для Rebelion.
"Он превратил страну в американскую колонию и продолжал травлю и бомбардировки мирного населения Донбасса", — говорится в публикации.
По мнению автора, испанскому правительству следует прекратить поставки оружия коррумпированному киевскому режиму и вывести войска из Восточной Европы.
"Украина должна подписать документ о нейтралитете и отказаться от попыток вступить в Североатлантический альянс с гарантиями сосуществования народов и безопасности России и Европы", — отметил он.
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Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается. Тем не менее он подчеркнул, что НАТО не откажется от политики "открытых дверей", и не исключил, что в будущем Киев сможет еще раз попытаться присоединиться к организации.
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