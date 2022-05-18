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Более 80 музеев и выставок присоединятся к нижегородской "Ночи музеев" - РИА Новости, 18.05.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220518/muzei-1789306523.html
Более 80 музеев и выставок присоединятся к нижегородской "Ночи музеев"
Более 80 музеев и выставок присоединятся к нижегородской "Ночи музеев" - РИА Новости, 18.05.2022
Более 80 музеев и выставок присоединятся к нижегородской "Ночи музеев"
Более 80 музеев и выставочных пространств в Нижегородской области присоединятся к акции "Ночь музеев", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:02
2022-05-18T18:02
нижегородская область
россия
нижегородская область
нижний новгород
новости культуры
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Более 80 музеев и выставочных пространств в Нижегородской области присоединятся к акции "Ночь музеев", сообщает пресс-служба правительства региона."Ночь музеев" пройдет 21 мая с 17.00 до 24.00, на это время вход на выставки и другие мероприятия будет бесплатным.Глава региона отметил, что музеи и выставки будут доступны не только в Нижнем Новгороде, но и в муниципальных районах.Как сообщили в региональном министерстве культуры, в этом году организаторы решили сделать акцент на музыке, которая будет сопровождать многие мероприятия на городских площадках. Музыкальные коллективы, солисты, диджеи будут играть как в самих музеях, так и на улицах. Особое внимание музыканты уделят этнографическим культурным мотивам, поскольку 2022-й – это Год народного искусства в России. Так, Русский народный оркестр имени Кузнецова выступит в Бальном зале Усадьбы Рукавишниковых, концерт гусляров запланирован в Пороховой башне Нижегородского кремля, а во дворе Арсенала пройдет марафон электронной музыки нижегородских исполнителей. Несколько концертов состоятся и в Нижегородском государственном художественном музее.Предусмотрена обширная программа для участников "Ночи музеев" на открытом воздухе: она включает выступление реконструкторов, мастер-классы, пленэры и перфомансы. Две такие площадки будут организованы на территории Нижегородского кремля, третья - в Александровском саду.Работа нескольких маршрутов общественного транспорта, а также нижегородского метро на время проведения "Ночи музеев" будет продлена до 1.00 22 мая."Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые прошла в 1997 году в Берлине. Уже в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки. В Нижегородской области акция проходит с 2006 года, но до 2012 года к ней присоединялись лишь отдельные музеи. Акция проходит в нетрадиционном формате с использованием различных интерактивных вариантов работы с посетителями.
https://ria.ru/20210515/noch_muzeev-1732295349.html
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россия, нижегородская область, нижний новгород, новости культуры
18:02 18.05.2022
 
Более 80 музеев и выставок присоединятся к нижегородской "Ночи музеев"

Более 80 музеев и выставок в Нижегородской области присоединятся к акции "Ночь музеев"

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид на Нижегородский кремль
Вид на Нижегородский кремль - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на Нижегородский кремль. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Более 80 музеев и выставочных пространств в Нижегородской области присоединятся к акции "Ночь музеев", сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ночь музеев" пройдет 21 мая с 17.00 до 24.00, на это время вход на выставки и другие мероприятия будет бесплатным.
"В этом году к "Ночи музеев" присоединилось еще больше учреждений культуры, чем в прошлом. Акция "Ночь музеев" - отличная возможность увидеть уникальные экспозиции и окунуться в атмосферу искусства. Вместе с интересными выставочными мероприятиями жители нашего региона и гости Нижегородской области смогут побывать на концертах, мастер-классах, театрализованных представлениях и экскурсиях", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона отметил, что музеи и выставки будут доступны не только в Нижнем Новгороде, но и в муниципальных районах.
Как сообщили в региональном министерстве культуры, в этом году организаторы решили сделать акцент на музыке, которая будет сопровождать многие мероприятия на городских площадках. Музыкальные коллективы, солисты, диджеи будут играть как в самих музеях, так и на улицах. Особое внимание музыканты уделят этнографическим культурным мотивам, поскольку 2022-й – это Год народного искусства в России. Так, Русский народный оркестр имени Кузнецова выступит в Бальном зале Усадьбы Рукавишниковых, концерт гусляров запланирован в Пороховой башне Нижегородского кремля, а во дворе Арсенала пройдет марафон электронной музыки нижегородских исполнителей. Несколько концертов состоятся и в Нижегородском государственном художественном музее.
Афиша Ночь музеев
15 мая 2021, 07:40Культура
Экскурсии по потолку, рейвы, граффити: что будет на Ночи музеев в России
Предусмотрена обширная программа для участников "Ночи музеев" на открытом воздухе: она включает выступление реконструкторов, мастер-классы, пленэры и перфомансы. Две такие площадки будут организованы на территории Нижегородского кремля, третья - в Александровском саду.
Работа нескольких маршрутов общественного транспорта, а также нижегородского метро на время проведения "Ночи музеев" будет продлена до 1.00 22 мая.
"Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые прошла в 1997 году в Берлине. Уже в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки. В Нижегородской области акция проходит с 2006 года, но до 2012 года к ней присоединялись лишь отдельные музеи. Акция проходит в нетрадиционном формате с использованием различных интерактивных вариантов работы с посетителями.
Цветник на Манежной площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
Вчера, 11:11Культура
Более двух тысяч учреждений культуры примут участие в акции "Ночь музеев"
 
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