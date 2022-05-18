https://ria.ru/20220518/muzei-1789306523.html

Более 80 музеев и выставок присоединятся к нижегородской "Ночи музеев"

Более 80 музеев и выставок присоединятся к нижегородской "Ночи музеев" - РИА Новости, 18.05.2022

Более 80 музеев и выставок присоединятся к нижегородской "Ночи музеев"

Более 80 музеев и выставочных пространств в Нижегородской области присоединятся к акции "Ночь музеев", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:02

2022-05-18T18:02

2022-05-18T18:02

нижегородская область

россия

нижегородская область

нижний новгород

новости культуры

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Более 80 музеев и выставочных пространств в Нижегородской области присоединятся к акции "Ночь музеев", сообщает пресс-служба правительства региона."Ночь музеев" пройдет 21 мая с 17.00 до 24.00, на это время вход на выставки и другие мероприятия будет бесплатным.Глава региона отметил, что музеи и выставки будут доступны не только в Нижнем Новгороде, но и в муниципальных районах.Как сообщили в региональном министерстве культуры, в этом году организаторы решили сделать акцент на музыке, которая будет сопровождать многие мероприятия на городских площадках. Музыкальные коллективы, солисты, диджеи будут играть как в самих музеях, так и на улицах. Особое внимание музыканты уделят этнографическим культурным мотивам, поскольку 2022-й – это Год народного искусства в России. Так, Русский народный оркестр имени Кузнецова выступит в Бальном зале Усадьбы Рукавишниковых, концерт гусляров запланирован в Пороховой башне Нижегородского кремля, а во дворе Арсенала пройдет марафон электронной музыки нижегородских исполнителей. Несколько концертов состоятся и в Нижегородском государственном художественном музее.Предусмотрена обширная программа для участников "Ночи музеев" на открытом воздухе: она включает выступление реконструкторов, мастер-классы, пленэры и перфомансы. Две такие площадки будут организованы на территории Нижегородского кремля, третья - в Александровском саду.Работа нескольких маршрутов общественного транспорта, а также нижегородского метро на время проведения "Ночи музеев" будет продлена до 1.00 22 мая."Ночь музеев" приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая более чем в 150 странах. Акция впервые прошла в 1997 году в Берлине. Уже в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки. В Нижегородской области акция проходит с 2006 года, но до 2012 года к ней присоединялись лишь отдельные музеи. Акция проходит в нетрадиционном формате с использованием различных интерактивных вариантов работы с посетителями.

https://ria.ru/20210515/noch_muzeev-1732295349.html

https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, нижегородская область, нижний новгород, новости культуры