https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html
Более двух тысяч учреждений культуры примут участие в акции "Ночь музеев"
Более двух тысяч учреждений культуры примут участие в акции "Ночь музеев" - РИА Новости, 18.05.2022
Более двух тысяч учреждений культуры примут участие в акции "Ночь музеев"
Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2022 году проходит при поддержке Минкультуры РФ, ряд федеральных площадок по всей стране подготовили спецпрограммы и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:11
2022-05-18T11:11
2022-05-18T11:11
культура
музеи
что посмотреть
куда сходить
калининград
ольга любимова
алексей левыкин
москва
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2022 году проходит при поддержке Минкультуры РФ, ряд федеральных площадок по всей стране подготовили спецпрограммы и мероприятия в рамках акции, сообщает пресс-служба ведомства."В 2022 году всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 21 мая при поддержке Минкультуры России. На площадках от Камчатки до Калининграда состоятся мероприятия разных жанров и форматов, причем не только в музеях, но и в театрах, домах культуры, усадьбах и парках, планетариях и даже в зоопарках", — говорится в сообщении.В этот день во многие учреждения культуры вход будет бесплатным, а также продлены часы работы. На протяжении всей акции на портале "Культура.РФ" будет проходить "культурный стриминг" — онлайн-трансляция событий из учреждений культуры по всей стране, также на портале подготовлены материалы о музейных коллекциях и самых интересных экспонатах России."В Год культурного наследия народов России их объединяет девиз "Мода на традиции", — добавили в пресс-службе.Москва и ПодмосковьеТоржественное открытие всероссийской акции пройдет 21 мая в Государственном историческом музее при участии министра культуры РФ Ольги Любимовой и главы ГИМ Алексея Левыкина. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, квесты, интерактивные программы, викторины и конкурсы, а также выступления духового оркестра министерства обороны РФ, Московской хоровой капеллы мальчиков и творческого коллектива Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.Кроме того, музей МХАТ подготовил бесплатную экскурсию "История Художественного театра с юмором и в каламбурах" по основной экспозиции в Камергерском переулке. Бахрушинский музей представит музыкально-поэтический перформанс, который погрузит зрителей в эстетику лирики древнегреческой поэтессы Сафо, а ближе к полуночи там состоится концертная программа студентов ГИТИС Мастерской Дмитрия Бертмана. В Российском национальном музее музыки будет представлена выставка "Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы".Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Грабаря в "Ночь музеев" откроет двери для гостей и покажет живопись, графику, иконы, предметы из ткани, кожи, металла и резной кости, скульптуру каменную и деревянную, мебель и предметы интерьера, которые реставрируются в настоящее время или подлежат реставрации, а также представляют чрезвычайную музейную ценность.В Мультимедийном центре "Союзмультпарк", помимо основных 18 аттракционов, посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной полнометражному мультфильму "Суворов. Великое путешествие" от киностудии "Союзмультфильм".Другие регионыВ Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника пройдут пюпитр-спектакль "За любовь благодарю..." и художественная выставка "Искусство провинции. XVIII – начало XIX века". Также здесь будут организованы экскурсии по выставкам "Из-за семи морей", "Левитан. Биография в контексте времени". И пройдут пешеходные экскурсии по городу. Самых маленьких посетителей музея-заповедника ждут в Детском музейном центре на интерактивное занятие "Аз да буки".Кузбасский государственный краеведческий музей приглашает гостей на квест-путешествие по истории. "Также посетители познакомятся с традициями коренных народов региона, погрузятся на 2,5 миллиарда лет назад в геологическую историю нашей планеты, примут участие в научных экспериментах, импровизированных раскопках и мастер-классах", — добавили в пресс-службе.В Музее истории и археологии Урала посетителям дадут возможность примерить старинную кольчугу, научат росписи тагильского подноса, первобытной технике плетения рыболовных сетей и изготовления грузил.Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича отметит "Ночь музеев" большим концертом, состоящим из восьми блоков. Музыка будет звучать с 18 вечера до 6 утра.
https://ria.ru/20220517/vystavka-1788955820.html
https://ria.ru/20220429/tretyakovka-1785978002.html
https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музеи, что посмотреть , куда сходить , калининград, ольга любимова, алексей левыкин, москва, союзмультфильм, мгу имени м. в. ломоносова, владимиро-суздальский музей-заповедник, россия, дмитрий бертман, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь музеев" в 2022 году проходит при поддержке Минкультуры РФ, ряд федеральных площадок по всей стране подготовили спецпрограммы и мероприятия в рамках акции, сообщает пресс-служба ведомства.
"В 2022 году всероссийская акция "Ночь музеев" пройдет 21 мая при поддержке Минкультуры России. На площадках от Камчатки до Калининграда состоятся мероприятия разных жанров и форматов, причем не только в музеях, но и в театрах, домах культуры, усадьбах и парках, планетариях и даже в зоопарках", — говорится в сообщении.
В этот день во многие учреждения культуры вход будет бесплатным, а также продлены часы работы. На протяжении всей акции на портале "Культура.РФ" будет проходить "культурный стриминг" — онлайн-трансляция событий из учреждений культуры по всей стране, также на портале подготовлены материалы о музейных коллекциях и самых интересных экспонатах России.
"В Год культурного наследия народов России их объединяет девиз "Мода на традиции", — добавили в пресс-службе.
Москва и Подмосковье
Торжественное открытие всероссийской акции пройдет 21 мая в Государственном историческом музее при участии министра культуры РФ Ольги Любимовой и главы ГИМ Алексея Левыкина. Гостей ждут экскурсии, мастер-классы, квесты, интерактивные программы, викторины и конкурсы, а также выступления духового оркестра министерства обороны РФ, Московской хоровой капеллы мальчиков и творческого коллектива Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Кроме того, музей МХАТ подготовил бесплатную экскурсию "История Художественного театра с юмором и в каламбурах" по основной экспозиции в Камергерском переулке. Бахрушинский музей представит музыкально-поэтический перформанс, который погрузит зрителей в эстетику лирики древнегреческой поэтессы Сафо, а ближе к полуночи там состоится концертная программа студентов ГИТИС Мастерской Дмитрия Бертмана. В Российском национальном музее музыки будет представлена выставка "Музыка России: Имена. Артефакты. Триумфы".
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Грабаря в "Ночь музеев" откроет двери для гостей и покажет живопись, графику, иконы, предметы из ткани, кожи, металла и резной кости, скульптуру каменную и деревянную, мебель и предметы интерьера, которые реставрируются в настоящее время или подлежат реставрации, а также представляют чрезвычайную музейную ценность.
В Мультимедийном центре "Союзмультпарк", помимо основных 18 аттракционов, посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной полнометражному мультфильму "Суворов. Великое путешествие" от киностудии "Союзмультфильм".
Другие регионы
В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника пройдут пюпитр-спектакль "За любовь благодарю..." и художественная выставка "Искусство провинции. XVIII – начало XIX века". Также здесь будут организованы экскурсии по выставкам "Из-за семи морей", "Левитан. Биография в контексте времени". И пройдут пешеходные экскурсии по городу. Самых маленьких посетителей музея-заповедника ждут в Детском музейном центре на интерактивное занятие "Аз да буки".
Кузбасский государственный краеведческий музей приглашает гостей на квест-путешествие по истории. "Также посетители познакомятся с традициями коренных народов региона, погрузятся на 2,5 миллиарда лет назад в геологическую историю нашей планеты, примут участие в научных экспериментах, импровизированных раскопках и мастер-классах", — добавили в пресс-службе.
В Музее истории и археологии Урала посетителям дадут возможность примерить старинную кольчугу, научат росписи тагильского подноса, первобытной технике плетения рыболовных сетей и изготовления грузил.
Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича отметит "Ночь музеев" большим концертом, состоящим из восьми блоков. Музыка будет звучать с 18 вечера до 6 утра.