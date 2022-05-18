https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html

Последняя дуэль и спор из-за кошки: что показывают в Музеях Кремля

Последняя дуэль и спор из-за кошки: что показывают в Музеях Кремля - РИА Новости, 18.05.2022

Последняя дуэль и спор из-за кошки: что показывают в Музеях Кремля

Рыцарские доспехи, куртуазные манеры, изящные жесты — в Музеях Московского Кремля открылась выставка "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". О... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:00

2022-05-18T08:00

2022-05-18T08:13

ридли скотт

франция

россия

культура

московский кремль (музей-заповедник)

лувр

музеи

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788981266_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_595da343b4ba8b42d40a0b3f913714d9.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Рыцарские доспехи, куртуазные манеры, изящные жесты — в Музеях Московского Кремля открылась выставка "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления". О том, чем интересен проект, как на самом деле прошел последний поединок, при чем тут ангорская кошка и собачья амуниция, — в материале РИА Новости.Миссия выполнимаМасштабную выставку "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления" в Музеях Московского Кремля планировали открыть в начале марта. Заявлено было участие европейских музеев — Прадо, Лувра, австрийских и английских коллекций. Экспозицию смонтировали, но буквально на следующий день ее пришлось разбирать: зарубежные партнеры запросили произведения обратно.Тогда Музеи Кремля обратились к российским собраниям и сделали почти невозможное — за два месяца создали новую экспозицию, не изменив концепцию проекта.Пожалуй, лишь один экспонат не удалось заменить — доспехи борзой собаки, которая в XVI веке защищала на поединке честь хозяина. Единственный подлинный экземпляр находится в мадридской Королевской Оружейной палате, остальные известные работы — подделки и копии XIX века.Другим экспонатам нашли достойные альтернативы. Например, в музеях интересно обыграли тему императорских дуэлей Франциска I и Карла V (правда, словесных — они бросали друг другу вызовы долго, но так и не встретились на поле). Поскольку мемориальные предметы монархов стали недоступны, их заменили на вещи придворных.Один из самых внушительных артефактов — доспех эрцканцлера Священной Римской империи Альбрехта Бранденбургского, не уступающий в роскошном оформлении королевскому. Амуниция, украшенная символикой ордена Золотого руна, а также контрастными изображениями солнца и луны, впечатляет не только размерами (подобное вооружение могло весить до 25 килограммов), но и репрезентативностью.Символично, что рядом находится портрет Франциска I, который возрождал идеалы рыцарства, поощряя турниры и манеры поведения "без страха и упрека".Кстати, в России первые дуэли происходили в XVII веке между иностранными офицерами — прежде всего шотландцами. А позднее в них стали участвовать гардемарины, вернувшиеся из учебных заграничных поездок.Эстетика, а не дракиВыставка — не про механизмы убийства, а о чести и достоинстве, о дуэли как эстетическом феномене, о тактических моментах, оформлении и атрибутике поединка.Именно поэтому в экспозиции — множество трактатов по фехтованию с основами и подсказками владения техникой. В них знатоки делились знаниями математики, геометрии и механики движения тела, которые позволяли точнее вычислить и нанести удар шпагой.Дуэль возникла в начале XVI века и выросла из ордалии — средневекового Божьего суда, на котором обвиняемый доказывал свою невиновность, проходя разные испытания.С помощью дуэли защищали честь, она становилась испытанием на мужество среди рыцарей и аристократии. Постепенно многие стали рассматривать поединки как быстрый способ прославиться, кто-то намеренно искал повод для ссоры и вел открытый счет победам. Доходило до курьезных случаев — однажды два француза поспорили из-за ангорской кошки.Известно и о поединке, который назначили после того, как два дворянина поспорили из-за формы вышивки на шторах.Можно сделать вывод о том, что романы Дюма правдивы: на дуэль порой вызывали из-за одного хмурого взгляда или случайного столкновения.Регулировались не только правила поведения в обществе, но и длина шпаги, которая стала частью повседневного костюма дворянина. Например, в Англии при въезде в город у каждого измеряли ее длину. Если свыше ярда (чуть более 90 сантиметров) — обламывали, иначе она считалась дуэльной.Последняя дуэльНельзя не вспомнить "Последнюю дуэль" Ридли Скотта — как это часто бывает, в кино изменили реальную историю, сделав выбор в пользу кинематографичности, а не фактов.На выставке в Музеях Кремля рассказывают про настоящий последний поединок. Он состоялся во Франции век спустя.Это была дуэль 1547 года барона де Жарнака и фаворита короля Генриха II Ла Шатеньере.Король оклеветал де Жарнака, тот обличил Генриха во лжи, после чего дворянина вызвал на поединок фаворит— венценосная особа не могла рисковать жизнью.Все были уверены, что победит умелый фехтовальщик Ла Шатеньере. Но Жарнак подготовился: брал уроки у итальянцев (их считали лучшими в этом искусстве). К тому же он повел себя нечестно и против правил — подсек противнику колено.Во французском языке даже появилось выражение "удар Жарнака" — неожиданный коварный удар.По легенде, Жарнак произнес знаменитую фразу, которая затем стала девизом аристократии: "Мое тело и имущество принадлежат королю, душа — Богу, а честь — только мне, над ней король не властен".В России этот девиз трансформировался в "Богу — душа, жизнь — за царя, сердце — жене, честь — только мне".Хотя хронологические рамки выставки — XVI — начало XVIII века и поединков давно не проводят, проект резонирует с нынешним днем. Куратор Федор Панфилов отмечает: никогда нельзя забывать, что ты делаешь, как себя ведешь и о чем говоришь. Неважно, в XVI или XXI веке, но получить вызов на дуэль — дело рискованное.

https://ria.ru/20220514/muzei-1788374693.html

франция

россия

испания

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

ридли скотт, франция, россия, московский кремль (музей-заповедник), лувр, музеи, испания, мадрид