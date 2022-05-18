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Пять предприятий при поддержке КМСП стали поставщиками онлайн-гипермаркета
Пять предприятий при поддержке КМСП стали поставщиками онлайн-гипермаркета - РИА Новости, 18.05.2022
Пять предприятий при поддержке КМСП стали поставщиками онлайн-гипермаркета
Корпорация МСП помогла первым пяти малым и средним предприятиям стать поставщиками одного из крупнейших интернет-гипермаркетов товаров для строительства и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:12
2022-05-18T14:12
2022-05-18T14:12
россия
корпорация мсп
экономика
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МОСКВА, 18 мая – РИА новости. Корпорация МСП помогла первым пяти малым и средним предприятиям стать поставщиками одного из крупнейших интернет-гипермаркетов товаров для строительства и ремонта, сообщает пресс-служба КМСП.Компании, зарегистрировавшиеся на Цифровой платформе МСП.РФ, заместили иностранных производителей, прекративших сотрудничество с российским онлайн-магазином из-за санкций. Всего планируется привлечь в качестве поставщиков гипермаркета около сотни российских производителей."Благодаря взаимодействию Корпорации МСП с интернет-магазином для наших малых и средних предприятий, выпускающих инструменты, расходные и отделочные материалы для строительства и ремонта, открываются новые возможности. Они могут стать постоянными поставщиками крупной торговой сети, заняв освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши. Такое импортозамещение будет полезно для всех: торговая сеть получит надежных, не зависящих от внешней конъюнктуры партнеров, производители — новый канал сбыта, а покупатели могут рассчитывать на снижение цены за счет оптимизации расходов и исключения импортной составляющей", — приводится в сообщении комментарий генерального директора КМСП Александра Исаевича.Как отметили в пресс-службе, функционал платформы МСП.РФ дает возможность найти проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции. Сегодня в доступный на платформе реестр промышленных компаний входит более 22,6 тысячи предприятий, а в реестр поставщиков продуктов питания - около 350. Переговоры о заключении договоров с крупнейшими компаниями производственного и торгового сектора уже ведут 150 субъектов МСП.Реестр промышленных компаний — это часть сервиса "Производственная кооперация и сбыт", размещенного на Цифровой платформе МСП.РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Он предоставляет бесплатный доступ к базе верифицированных отечественных производственных компаний, а также возможность разместить информацию о себе для привлечения заказчиков. Задача сервиса — развитие кооперационных связей между потенциальными поставщиками и покупателями продукции, в том числе импортозамещающей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корпорация мсп, экономика
МОСКВА, 18 мая – РИА новости. Корпорация МСП помогла первым пяти малым и средним предприятиям стать поставщиками одного из крупнейших интернет-гипермаркетов товаров для строительства и ремонта, сообщает пресс-служба КМСП.
Компании, зарегистрировавшиеся на Цифровой платформе МСП.РФ
, заместили иностранных производителей, прекративших сотрудничество с российским онлайн-магазином из-за санкций. Всего планируется привлечь в качестве поставщиков гипермаркета около сотни российских производителей.
"Благодаря взаимодействию Корпорации МСП
с интернет-магазином для наших малых и средних предприятий, выпускающих инструменты, расходные и отделочные материалы для строительства и ремонта, открываются новые возможности. Они могут стать постоянными поставщиками крупной торговой сети, заняв освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши. Такое импортозамещение будет полезно для всех: торговая сеть получит надежных, не зависящих от внешней конъюнктуры партнеров, производители — новый канал сбыта, а покупатели могут рассчитывать на снижение цены за счет оптимизации расходов и исключения импортной составляющей", — приводится в сообщении комментарий генерального директора КМСП Александра Исаевича.
Как отметили в пресс-службе, функционал платформы МСП.РФ дает возможность найти проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции. Сегодня в доступный на платформе реестр промышленных компаний входит более 22,6 тысячи предприятий, а в реестр поставщиков продуктов питания - около 350. Переговоры о заключении договоров с крупнейшими компаниями производственного и торгового сектора уже ведут 150 субъектов МСП.
Реестр промышленных компаний — это часть сервиса "Производственная кооперация и сбыт", размещенного на Цифровой платформе МСП.РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Он предоставляет бесплатный доступ к базе верифицированных отечественных производственных компаний, а также возможность разместить информацию о себе для привлечения заказчиков. Задача сервиса — развитие кооперационных связей между потенциальными поставщиками и покупателями продукции, в том числе импортозамещающей.