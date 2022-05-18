https://ria.ru/20220518/msp-1789232104.html

Пять предприятий при поддержке КМСП стали поставщиками онлайн-гипермаркета

Пять предприятий при поддержке КМСП стали поставщиками онлайн-гипермаркета - РИА Новости, 18.05.2022

Пять предприятий при поддержке КМСП стали поставщиками онлайн-гипермаркета

Корпорация МСП помогла первым пяти малым и средним предприятиям стать поставщиками одного из крупнейших интернет-гипермаркетов товаров для строительства и... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:12

2022-05-18T14:12

2022-05-18T14:12

россия

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 18 мая – РИА новости. Корпорация МСП помогла первым пяти малым и средним предприятиям стать поставщиками одного из крупнейших интернет-гипермаркетов товаров для строительства и ремонта, сообщает пресс-служба КМСП.Компании, зарегистрировавшиеся на Цифровой платформе МСП.РФ, заместили иностранных производителей, прекративших сотрудничество с российским онлайн-магазином из-за санкций. Всего планируется привлечь в качестве поставщиков гипермаркета около сотни российских производителей."Благодаря взаимодействию Корпорации МСП с интернет-магазином для наших малых и средних предприятий, выпускающих инструменты, расходные и отделочные материалы для строительства и ремонта, открываются новые возможности. Они могут стать постоянными поставщиками крупной торговой сети, заняв освободившиеся после ухода иностранных компаний ниши. Такое импортозамещение будет полезно для всех: торговая сеть получит надежных, не зависящих от внешней конъюнктуры партнеров, производители — новый канал сбыта, а покупатели могут рассчитывать на снижение цены за счет оптимизации расходов и исключения импортной составляющей", — приводится в сообщении комментарий генерального директора КМСП Александра Исаевича.Как отметили в пресс-службе, функционал платформы МСП.РФ дает возможность найти проверенных поставщиков, в том числе импортозамещающей продукции. Сегодня в доступный на платформе реестр промышленных компаний входит более 22,6 тысячи предприятий, а в реестр поставщиков продуктов питания - около 350. Переговоры о заключении договоров с крупнейшими компаниями производственного и торгового сектора уже ведут 150 субъектов МСП.Реестр промышленных компаний — это часть сервиса "Производственная кооперация и сбыт", размещенного на Цифровой платформе МСП.РФ, которая реализуется в рамках нацпроекта по поддержке МСП. Он предоставляет бесплатный доступ к базе верифицированных отечественных производственных компаний, а также возможность разместить информацию о себе для привлечения заказчиков. Задача сервиса — развитие кооперационных связей между потенциальными поставщиками и покупателями продукции, в том числе импортозамещающей.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, экономика