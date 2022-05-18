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В ВТБ предупредили о росте активности мошенников - РИА Новости, 18.05.2022
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В ВТБ предупредили о росте активности мошенников
В ВТБ предупредили о росте активности мошенников - РИА Новости, 18.05.2022
В ВТБ предупредили о росте активности мошенников
ВТБ фиксирует рост активности мошенников в первой половине мая по сравнению с аналогичным периодом апреля на треть, сообщила пресс-служба банка. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:15
2022-05-18T10:17
россия
экономика
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втб
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВТБ фиксирует рост активности мошенников в первой половине мая по сравнению с аналогичным периодом апреля на треть, сообщила пресс-служба банка."За две недели мая ВТБ зафиксировал рост активности мошенников около 30% к аналогичному периоду апреля. В большей степени он относился ко второй части майских праздников: с 7 по 10 мая число обращений клиентов, которых беспокоили злоумышленники, выросло на четверть по сравнению с первыми майскими праздниками", - говорится в сообщении.В 95% случаев злоумышленники используют "гибридный" метод, включающий социальную инженерию и фишинг, уточнили в банке.Чаще всего для обмана клиентов они звонят с помощью робота, а потом переключают якобы на "специалиста ВТБ", говорят об угрозе потери денег или оформлении заявки на кредит мошенниками, убеждают, что есть возможность избежать потерь, если перевести деньги на "безопасный" или "специальный" счет. Мошенники в своих коммуникациях с жертвой используют также фальшивые документы - письма от банка, сканы удостоверений и прочее.Всего с начала года ВТБ предотвратил уже 700 тысяч попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов, заявили в банке. Это почти в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 7 миллиардов рублей, отметили в пресс-службе.
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россия, экономика, технологии, втб
10:15 18.05.2022 (обновлено: 10:17 18.05.2022)
 
В ВТБ предупредили о росте активности мошенников

В ВТБ заявили, что в первой половине мая активность мошенников возросла на треть

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. ВТБ фиксирует рост активности мошенников в первой половине мая по сравнению с аналогичным периодом апреля на треть, сообщила пресс-служба банка.
"За две недели мая ВТБ зафиксировал рост активности мошенников около 30% к аналогичному периоду апреля. В большей степени он относился ко второй части майских праздников: с 7 по 10 мая число обращений клиентов, которых беспокоили злоумышленники, выросло на четверть по сравнению с первыми майскими праздниками", - говорится в сообщении.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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В 95% случаев злоумышленники используют "гибридный" метод, включающий социальную инженерию и фишинг, уточнили в банке.
Чаще всего для обмана клиентов они звонят с помощью робота, а потом переключают якобы на "специалиста ВТБ", говорят об угрозе потери денег или оформлении заявки на кредит мошенниками, убеждают, что есть возможность избежать потерь, если перевести деньги на "безопасный" или "специальный" счет. Мошенники в своих коммуникациях с жертвой используют также фальшивые документы - письма от банка, сканы удостоверений и прочее.
Всего с начала года ВТБ предотвратил уже 700 тысяч попыток злоумышленников совершить кражу денег со счетов клиентов, заявили в банке. Это почти в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Общий объем спасенных средств клиентов ВТБ составил почти 7 миллиардов рублей, отметили в пресс-службе.
 
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