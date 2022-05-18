https://ria.ru/20220518/moldaviya-1789294496.html

Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету

Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету

Заявления официального Кишинева заставляют усомниться в приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:32

2022-05-18T17:32

2022-05-18T17:32

в мире

молдавия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заявления официального Кишинева заставляют усомниться в приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шаги и заявления официального Кишинева заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что в России не менее чувствительно относятся к действиям Кишинева, чем в Молдавии - к действиям Москвы. "Несмотря на то, что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров", - пояснила она.Ранее правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики, поскольку она противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында.При этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность".

https://ria.ru/20220518/pridnestrove-1789283460.html

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Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова