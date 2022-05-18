Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету
Захарова: заявления Кишинева заставляют усомниться в его приверженности нейтралитету
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заявления официального Кишинева заставляют усомниться в приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шаги и заявления официального Кишинева заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что в России не менее чувствительно относятся к действиям Кишинева, чем в Молдавии - к действиям Москвы. "Несмотря на то, что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров", - пояснила она.
Ранее правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики, поскольку она противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында.
При этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность".