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Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету - РИА Новости, 18.05.2022
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Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету
Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету
Заявления официального Кишинева заставляют усомниться в приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:32
2022-05-18T17:32
в мире
молдавия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заявления официального Кишинева заставляют усомниться в приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Шаги и заявления официального Кишинева заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что в России не менее чувствительно относятся к действиям Кишинева, чем в Молдавии -&nbsp; к действиям Москвы. "Несмотря на то, что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров", - пояснила она.Ранее правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики, поскольку она противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында.При этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность".
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в мире, молдавия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:32 18.05.2022
 
Захарова усомнилась в приверженности Молдавии нейтралитету

Захарова: заявления Кишинева заставляют усомниться в его приверженности нейтралитету

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Заявления официального Кишинева заставляют усомниться в приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Шаги и заявления официального Кишинева заставляют усомниться в реальной приверженности руководства страны нейтральному статусу республики, соблюдению прав и интересов ее жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией", - сказала она в ходе брифинга.
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Захарова добавила, что в России не менее чувствительно относятся к действиям Кишинева, чем в Молдавии -  к действиям Москвы. "Несмотря на то, что власти Молдавии не объявляли об этом, различные структуры страны на деле применяют западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта российских товаров", - пояснила она.
Ранее правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики, поскольку она противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында.
При этом премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность".
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