https://ria.ru/20220518/molaviya-1789346881.html

Экономика Молдавии в коме, в этом виновато правительство, заявил Додон

Экономика Молдавии в коме, в этом виновато правительство, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2022

Экономика Молдавии в коме, в этом виновато правительство, заявил Додон

Экономика Молдавии в коме из-за рекордной инфляции, однако виноват в этом не Национальный банк, а правительство, заявил экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:24

2022-05-18T21:24

2022-05-18T21:24

цены на нефть

молдавия

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Экономика Молдавии в коме из-за рекордной инфляции, однако виноват в этом не Национальный банк, а правительство, заявил экс-президент республики Игорь Додон."Экономика Молдавии сейчас в коме, власти должны что-то делать, но они не могут справиться с ситуацией. Рост цен на энергоресурсы и топливо будет продолжаться, власть ничего не сможет сделать", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.По его словам, жители страны сегодня достигли максимального уровня бедности, подобная ситуация была лишь в 1999 году."Власти винят во всем Нацбанк, который может только повышать базисную ставку, но это ударяет и по экономическим агентам, и по рядовым гражданам. Нацбанк не надо включать в борьбу с инфляцией, хотя к нему тоже есть вопросы, но в ситуации с инфляцией полностью виновато правительство", - подчеркнул Додон.На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.

https://ria.ru/20220518/moldaviya-1789294496.html

https://ria.ru/20220518/protest-1789235155.html

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цены на нефть, молдавия