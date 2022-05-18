https://ria.ru/20220518/molaviya-1789346881.html
Экономика Молдавии в коме, в этом виновато правительство, заявил Додон
Экономика Молдавии в коме, в этом виновато правительство, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2022
Экономика Молдавии в коме, в этом виновато правительство, заявил Додон
Экономика Молдавии в коме из-за рекордной инфляции, однако виноват в этом не Национальный банк, а правительство, заявил экс-президент республики Игорь Додон. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:24
2022-05-18T21:24
2022-05-18T21:24
цены на нефть
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Экономика Молдавии в коме из-за рекордной инфляции, однако виноват в этом не Национальный банк, а правительство, заявил экс-президент республики Игорь Додон."Экономика Молдавии сейчас в коме, власти должны что-то делать, но они не могут справиться с ситуацией. Рост цен на энергоресурсы и топливо будет продолжаться, власть ничего не сможет сделать", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.По его словам, жители страны сегодня достигли максимального уровня бедности, подобная ситуация была лишь в 1999 году."Власти винят во всем Нацбанк, который может только повышать базисную ставку, но это ударяет и по экономическим агентам, и по рядовым гражданам. Нацбанк не надо включать в борьбу с инфляцией, хотя к нему тоже есть вопросы, но в ситуации с инфляцией полностью виновато правительство", - подчеркнул Додон.На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
https://ria.ru/20220518/moldaviya-1789294496.html
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цены на нефть, молдавия
Экономика Молдавии в коме, в этом виновато правительство, заявил Додон
Экономика Молдавии в коме, в этом виновато правительство, а не Нацбанк заявил Додон
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Экономика Молдавии в коме из-за рекордной инфляции, однако виноват в этом не Национальный банк, а правительство, заявил экс-президент республики Игорь Додон.
"Экономика Молдавии
сейчас в коме, власти должны что-то делать, но они не могут справиться с ситуацией. Рост цен на энергоресурсы и топливо будет продолжаться, власть ничего не сможет сделать", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
По его словам, жители страны сегодня достигли максимального уровня бедности, подобная ситуация была лишь в 1999 году.
"Власти винят во всем Нацбанк, который может только повышать базисную ставку, но это ударяет и по экономическим агентам, и по рядовым гражданам. Нацбанк не надо включать в борьбу с инфляцией, хотя к нему тоже есть вопросы, но в ситуации с инфляцией полностью виновато правительство", - подчеркнул Додон.
На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.