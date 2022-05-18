https://ria.ru/20220518/mironov-1789330291.html

Миронов призвал к пересмотру двусторонних соглашений с Финляндией и Швецией

Миронов призвал к пересмотру двусторонних соглашений с Финляндией и Швецией - РИА Новости, 18.05.2022

Миронов призвал к пересмотру двусторонних соглашений с Финляндией и Швецией

Россия должна пересмотреть все двусторонние соглашения с Финляндией и Швецией в связи с их планами вступить в НАТО, считает руководитель фракции "Справедливая... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:27

2022-05-18T19:27

2022-05-18T19:27

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

магдалена андерссон

россия

финляндия

швеция

нато

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россия должна пересмотреть все двусторонние соглашения с Финляндией и Швецией в связи с их планами вступить в НАТО, считает руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов."В юридических нюансах того, в какой степени теперь будут действовать наши двусторонние соглашения, пусть разбираются специалисты. Однако очевидно, что мы должны пересмотреть всю нормативно-правовую базу", - приводит слова Миронова его пресс-служба.Парламентарий подчеркнул, что в том числе речь может идти о соглашении 2010 года об аренде Финляндией Сайменского канала, который имеет критически важное значение для внешней торговли страны. "Полагаю, таких примеров будет немало", – уточнил он, добавив, что конкретный перечень соглашений, из которых необходимо выйти, должны составить МИД, Минпромторг и другие заинтересованные ведомства."Соглашения со Швецией и Финляндией заключались в их прежнем статусе – нейтральных соседей. Сейчас они становятся участниками враждебной для России организации, а значит, вести дела с ними "как обычно" уже не получится", - отметил Миронов.В минувшее воскресенье правящая социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на членство в НАТО, отметив, что Швеция в случае одобрения ее заявки выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Премьер Швеции Магдалена Андерссон сказала, что вступление в НАТО положительно скажется на безопасности страны и шведского народа. В воскресенье Финляндия также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220518/bayden-1789319397.html

https://ria.ru/20220518/nato-1789300848.html

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

россия

финляндия

швеция

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), магдалена андерссон, россия, финляндия, швеция, нато, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей миронов