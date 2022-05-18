https://ria.ru/20220518/mir-1789273306.html

Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации

Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации - РИА Новости, 18.05.2022

Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации

Страны мира должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:26

2022-05-18T16:26

2022-05-18T16:26

в мире

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Страны мира должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам торжественного собрания по случаю 70-летия Китайского комитета содействия развитию международной торговли."Мы должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, к инклюзивности вместо исключительности, к устранению барьеров вместо их создания", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.Китайский лидер также подчеркнул важность претворения в жизнь истинной многосторонности и концепции глобального управления в соответствии с принципами совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, чтобы мобилизовать международные ресурсы для противостояния общим вызовам и содействия совместному развитию.

https://ria.ru/20220426/konflikt-1785451906.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, си цзиньпин, китай