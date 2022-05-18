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Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации - РИА Новости, 18.05.2022
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Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации
Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации - РИА Новости, 18.05.2022
Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации
Страны мира должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:26
2022-05-18T16:26
в мире
си цзиньпин
китай
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ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Страны мира должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам торжественного собрания по случаю 70-летия Китайского комитета содействия развитию международной торговли."Мы должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, к инклюзивности вместо исключительности, к устранению барьеров вместо их создания", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.Китайский лидер также подчеркнул важность претворения в жизнь истинной многосторонности и концепции глобального управления в соответствии с принципами совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, чтобы мобилизовать международные ресурсы для противостояния общим вызовам и содействия совместному развитию.
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в мире, си цзиньпин, китай
16:26 18.05.2022
 
Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации

Си Цзиньпин призвал страны мира стремиться к диалогу вместо конфронтации

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Страны мира должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам торжественного собрания по случаю 70-летия Китайского комитета содействия развитию международной торговли.
"Мы должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, к инклюзивности вместо исключительности, к устранению барьеров вместо их создания", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.
Китайский лидер также подчеркнул важность претворения в жизнь истинной многосторонности и концепции глобального управления в соответствии с принципами совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, чтобы мобилизовать международные ресурсы для противостояния общим вызовам и содействия совместному развитию.
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