Си Цзиньпин призвал страны стремиться к диалогу вместо конфронтации
Си Цзиньпин призвал страны мира стремиться к диалогу вместо конфронтации
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 18 мая – РИА Новости. Страны мира должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам торжественного собрания по случаю 70-летия Китайского комитета содействия развитию международной торговли.
"Мы должны стремиться к диалогу вместо конфронтации, к интеграции вместо разъединения, к инклюзивности вместо исключительности, к устранению барьеров вместо их создания", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.
Китайский лидер также подчеркнул важность претворения в жизнь истинной многосторонности и концепции глобального управления в соответствии с принципами совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования, чтобы мобилизовать международные ресурсы для противостояния общим вызовам и содействия совместному развитию.