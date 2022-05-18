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Захарова рассказала о причинах Запада для поставок оружия Киеву - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/mid-1789265541.html
Захарова рассказала о причинах Запада для поставок оружия Киеву
Захарова рассказала о причинах Запада для поставок оружия Киеву - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова рассказала о причинах Запада для поставок оружия Киеву
Запад, поставляя Киеву оружие, которое используется и для обстрела территории РФ, стремится затянуть конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:03
2022-05-18T16:24
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
специальная военная операция на украине
джо байден
владимир путин
россия
киев
сша
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Запад, поставляя Киеву оружие, которое используется и для обстрела территории РФ, стремится затянуть конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Запад продолжает массированные поставки оружия киевскому режиму, и мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов в стремлении максимально затянуть боевые действия", - сказала она в ходе брифинга.Захарова подчеркнула, что из западного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России.По ее словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Наиболее активно в вооружении Киева участвуют Великобритания, Франция и США, а также Польша и страны Прибалтики.Захарова добавила, что деньги, направляемые США, тратятся не в гуманитарных целях, а на "убийство"."Это деньги на убийство, они выписываются киевскому режиму для того, чтобы продолжать эту фазу кризиса", - отметила дипломат.Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву дополнительных 39 с лишним миллиардов долларов военной помощи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/ukraina-1789262898.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, владимир путин, россия, киев, сша
16:03 18.05.2022 (обновлено: 16:24 18.05.2022)
 
Захарова рассказала о причинах Запада для поставок оружия Киеву

Захарова: Запад, поставляя Украине оружие, стремится затянуть конфликт

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Запад, поставляя Киеву оружие, которое используется и для обстрела территории РФ, стремится затянуть конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запад продолжает массированные поставки оружия киевскому режиму, и мы рассматриваем это как прямую поддержку неонацистов в стремлении максимально затянуть боевые действия", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова подчеркнула, что из западного оружия убивают российских военных и обстреливают территорию России.
По ее словам, масштабы поставок сопоставимы с военными бюджетами крупных государств. Наиболее активно в вооружении Киева участвуют Великобритания, Франция и США, а также Польша и страны Прибалтики.
Захарова добавила, что деньги, направляемые США, тратятся не в гуманитарных целях, а на "убийство".
"Это деньги на убийство, они выписываются киевскому режиму для того, чтобы продолжать эту фазу кризиса", - отметила дипломат.
Ранее президент США Джо Байден объявил о предоставлении Киеву дополнительных 39 с лишним миллиардов долларов военной помощи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы батальона Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:55
Французы обрушились на власти из-за поставок оружия неонацистам на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джо БайденВладимир ПутинРоссияКиевСША
 
 
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